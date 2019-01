Aris Hernández aseguró que Cardozo no estaba preparado para el Mundial de Clubes

A unas semanas de su llegada a Pachuca, Edwin Hernández arremetió contra José Saturnino Cardozo, ahora entrenador de Chivas

La salida de Edwin Hernández de Chivas no fue la esperada. Aunque alcanzó titulos de Copa, Supercopa, Liga MX y Liga de Campeones de la CONCACAF, el Aris fue traspasado a los Tuzos del Pachuca, club con el que inició su carrera profesional.

Hernández tuvo roces con José Saturnino Cardozo, ahora entrenador del Guadalajara, siendo relegado a la banca sin sumar un solo minuto de participación en el Mundial de Clubes 2018, torneo que anhelaba disputar para trascender.

El artículo sigue a continuación

El Rebaño alcanzó la peor participación de un club mexicano en la justa mundialista, ubicándose en el sexto lugar por las derrotas en cuartos de final con el Kashima Antlers y el partido por el quinto lugar con el Esperanzas de Túnes. En el mismo tenor, explicó que uno de los motivos para el fracaso fue la poca preparación de Cardozo para afrontar la competición.

“Era un Mundial de Clubes que todos soñábamos jugar a lo mejor con el Real Madrid o llegar a una final que era el sueño de nosotros y la verdad que llevar a una persona que no está preparada para afrontar decisiones como es un Mundial de Clubes, pues echan a perder todo un proceso. Por eso un niño a veces destruye las cosas o un juguete porque no sabe o no valora lo que cuesta el juguete”, dijo Hernández en entrevista con ESPN.

En su regreso a la institución hidalguense, el lateral izquierdo únicamente ha visto 30 minutos de participación en dos encuentros, en contraste con las apariciones que tuvo con las Chivas dirigidas por Matías Almeyda.