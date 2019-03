Ariel Holan sale al rescate de Francisco Silva

El DT de Independiente defendió al chileno de las pifias que sufrió en el duelo ante Aldosivi. "Es un jugador de mucha jerarquía y es de Selección".

Francisco Silva arribó como flamante refuerzo de Independiente a mediados del 2018 proveniente desde Cruz Azul. El chileno se sumaba al conjunto de Avellaneda como una gran promesa pese a su avanzada edad, e ilusionó a todos los fanáticos del Rojo.

Sin embargo, con el paso de los partidos, el jugador no le fue para nada bien y, lógicamente, el hincha del elenco argentino comenzó a generar odio y rechazo hacia él.

Sin ir más lejos, en el compromiso que enfrentaba a su escuadra ante Aldosivi este domingo, el entrenador Ariel Holan decidió enviarlo a la cancha, al 66', en reemplazo de Pablo Pérez cuando el marcador era favorable 1-0 tras la anotación de Jonathan Menéndez con asistencia de Pedro Pablo Hernández. Y las pifias en el Libertadores de América no tardaron en llegar.

Tras el compromiso, que se selló 2-0 con conquista del Tucu, el técnico se refirió a lo vivido por el chileno.

"Silva tuvo muchísima mala suerte acá. Tuvo una rotura parcial de ligamento lateral. Decidimos no operarlo. Jugó muy bien la final de la Copa Suruga Bank y casi no pudo jugar en el semestre. En relación a estos seis meses, tuvo una molestia muscular por el duro trabajo que hizo en la pretemporada. Es un jugador de enormes recursos técnicos, pero lamentablemente no pudo agarrar el ritmo de juego. Me da mucha pena que haya un sector que tenga esta actitud hacia él", expresó el DT.

El artículo sigue a continuación

"Es un jugador de mucha jerarquía, experiencia y es de Selección. Hay que tener un poco de paciencia", completó Holan en conferencia de prensa.

Y es que en el actual curso, el Gato solo ha participado en nueve partidos, de los 22, y solo en seis de ellos fue titular. Suma escasos 538 minutos, muy por debajo de los números que los fanáticos esperaban de él. En la próxima fecha el club de Silva y Hernández visitará a River Plate en el Estadio Monumental.