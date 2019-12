Arias, Mena y Díaz: Chile tuvo otro día de gloria histórica en Argentina

En la despedida de Eduardo Coudet, Racing se quedó con el Trofeo de Campeones 2019 tras vencer 2-0 a Tigre. "Logramos algo histórico para el club".

El último trofeo del fútbol argentino en 2019 fue para Racing. Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz, monarcas de la Superliga 2018-2019, volvieron a tocar el cielo tras quedarse con el Trofeo de Campeones ante Tigre, metiéndose en la historia de la institución.

Se trataba de un partido especial para los chilenos ya que era la despedida de su técnico, Eduardo Coudet. Así, el Chacho cerró su ciclo en la Academia, conquistando su segundo título, algo que en Avellaneda no pasaba con un DT desde hacía 52 años, cuando Juan José Pizzuti conquistó tres en la década del 60' (la Liga en 1966, 1967 y 1967).

El conjunto de los seleccionados nacionales golpeó en los momentos justos en Mar del Plata: dos llegadas, dos goles. Y en ambos tuvo al paraguayo Matías Rojas como protagonista. Las anotaciones fueron a los 30 y a los 44 minutos. Ahora, el trio de chilenos -en abril de 2020- tendrá la chance de colgarse una nueva estrella, cuando enfrente a River por la Supercopa.

Este año firmaron una campaña inolvidable: perdieron apenas cuatro partidos (dos frente a River, uno vs. Tigre y el otro contra ) en un total de 34 compromisos en todas las competencias. El balance fue de 14 victorias y 16 empates. Además, igualaron al Millonario y a Boca como los equipos con más títulos en copas nacionales.

Racing igualó a River y Boca como los equipos con más títulos en copas nacionales. En 2020, la Academia y el Millonario disputará la Supercopa . pic.twitter.com/t0x6QT97u8 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2019

"Este es el Racing que todos conocemos, no como estos seis meses que no fueron buenos. Logramos algo histórico para el club. Hay que seguir", dijo el arquero campeón a Fox Sports. "Siento alegría, hicimos un gran año, lo venimos haciendo muy bien y hoy se termina un año espectacular para nosotros y para el club", comentó el Chelo.

Y respecto a su condición para este duelo (su presencia estaba en duda por molestías físicas) el ex Universidad de lanzó: “Me entrené a la par de mis compañeros durante toda la semana. En estas instancias no hay dolor ni nada. Me siento muy comprometido con el club y la gente, hay hinchas que duermen fuera del estadio para agarrar una entrada, entonces como no iba a jugar”.

“En alguna final contra Argentina también jugué desgarrado, pero hay que estar, en las finales hay que estar. Estaba en duda para hoy, pero quería jugar y ganar por toda la gente de Racing”, añadió.

Finalmente, comentó la posible llegada de Sebastián Beccacece. “Este club merece un buen técnico para seguir creciendo. Debemos tener a alguien que nos siga sacando un mejor rendimiento de lo que ya hizo Eduardo Coudet, que fue magnífico”, cerró.