Argentinos en picada contra Johnny Herrera por críticas contra Messi

Un Mundial en dictadura y otro con la mano. Esas fueron las referencias que utilizó Johnny Herrera contra las copas del mundo ganadas por , luego que Lionel Messi criticara a la Conmebol y acusara cierto arreglo para ayudar a .

Por eso es que el arquero chileno le "recordó" a la Pulga, el "cómo" habían obtenido los trofeos anteriormente. Es más, trató al rosarino de "cara dura".

Declaraciones que sacaron ronchas en Argentina, y la fanaticada virtual se lanzó contra el Samurai Azul.

Acabo de hablar con el entorno de Messi y me dicen que esta noche no va a poder dormir porque salió a pegarle un tal Johnny Herrera, un arquero chileno de quien lo único que sabemos es que no se tira a las puntas para no lastimarse los codos con la cordillera.