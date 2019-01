Argentinos - Belgrano, por la Superliga: formaciones, día, horario, árbitro y cómo verlo por TV en vivo

El Bicho, que marcha último en el campeonato, recibe al Pirata, que está en zona de descenso, en un duelo clave por la permanencia.

Belgrano arrancó el 2019 con el objetivo claro de no perder la categoría. Y esa pelea tendrá una parada clave en la 17° fecha de la Superliga: el Pirata visita al último del campeonato, Argentinos, en un duelo decisivo por la permanencia. El conjunto cordobés, que no gana desde noviembre, necesita un triunfo para salir de la zona de descenso, mientras que el Bicho está obligado a empezar a sumar para no hundirse en la tabla de los Promedios.

EL PROBABLE XI DE BELGRANO

Con un equipo prácticamente nuevo respecto al del año pasado, Diego Osella quiere que sus jugadores empiecen a conocerse lo más pronto posible. Por eso, de cara al duelo frente a Argentinos el DT planea realizar una sola variante, obligada: Juan Quiroga reemplazará a Cristian Almeida, quien sufrió una distensión de ligamentos contra Unión y tendrá para un par de semanas de baja. Así, los once del Pirata serán Rigamonti; Guidara, Herrera, Novillo, Quiroga; Gudiño, Meli, Lértora, Brunetta; Cuero, Mendoza.

EL PROBABLE XI DE ARGENTINOS

El debut de Diego Dabove al frente del Bicho estuvo muy lejos de ser el esperado: frente a Colón, el Bicho no sólo perdió 2-0 con claridad, sino que también terminó el partido con 9 hombres por las expulsiones de Fausto Montero y Federico Lanzillota. Así, el DT estará obligado a meter mano en el equipo, aunque todavía no dio pistas sobre los 11 que utilizará frente al Pirata.

DÍA, HORARIO, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará el sábado 2 de febrero desde las 19:20 hs. en el Diego Armando Maradona y con el arbitraje de Andrés Merlos. La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium, exclusiva para aquellos que abonen el pack de fútbol.