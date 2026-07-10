Argentina vs. Suiza: Previa del Mundial FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

Argentina vs. Suiza: detalles del partido

World Cup - Cuartos de final Kansas City Stadium

El partido se jugará el 12 de julio de 2026 a las 01:00 GMT (21:00 EST del 11 de julio).

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Los campeones defienden su título ante una sólida Suiza.

En los cuartos de final se escribe una nueva historia de David contra Goliat: la campeona Argentina desafía a la ordenada Suiza en el Kansas City Stadium. Lionel Scaloni guía a una Albiceleste experimentada, que muestra gran fortaleza para defender el título.

Enfrente tendrá a una pragmática Suiza dirigida por Murat Yakin, que llega invicta y sin ir nunca por detrás en el marcador en todo el Mundial, incluidas las eliminatorias. Con la presión de revalidar el título, Argentina sabe que un error puede dar a los helvéticos la sorpresa y su primer pase a semifinales.

Así llegaron la Albiceleste y los Rossocrociati

Tras ganar el Grupo J con nueve puntos, superó dos sustos en la eliminatoria. En octavos perdía 2-0 ante Egipto a 11 minutos del final, pero remontó: marcaron Cristian Romero, un redimido Lionel Messi y, en la prórroga, Enzo Fernández de cabeza, para un 3-2 que extiende su racha invicta a 11 partidos desde 2022.

Suiza basa su éxito en una defensa sólida y gran resistencia. Primero lideraron el Grupo B por delante de la anfitriona Canadá y vencieron 2-0 a Argelia en la ronda de 32. Luego neutralizaron a Colombia durante 120 minutos y avanzaron en los penaltis.

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Las lesiones y la configuración del mediocampo marcarán las decisiones.

La preparación para este duelo se centra en las lesiones. La joven estrella suiza Johan Manzambi, autor de tres goles, lucha por recuperarse de una lesión de rodilla que le marginó en octavos. Ardon Jashari, del AC Milan, espera sustituirlo de nuevo, formando un centro del campo experimentado y defensivo con Remo Freuler y el capitán Granit Xhaka. Michel Aebischer y Luca Jaquez siguen de baja, entrenando en solitario.

Argentina llega con 26 jugadores sanos. Scaloni duda entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez como socio de Messi, y entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina en el lateral izquierdo.

La lucha en el centro del campo ante los bloques medios disciplinados será clave.

En Kansas City el duelo se centrará en la medular: Argentina buscará el control posicional y la rotación fluida, con Mac Allister y De Paul alimentando a Messi, líder de la Bota de Oro con ocho goles.

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Suiza apostará por un bloque bajo y contraataques rápidos. Xhaka y Freuler buscarán cerrar los pases centrales cuando Argentina suba la defensa. Luego buscarán contragolpear por las bandas con la velocidad de Dan Ndoye y Rubén Vargas para alimentar a Breel Embolo.

Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

Argentina se enfrenta a la prueba definitiva de paciencia ante un muro defensivo suizo que aún no ha encajado ningún gol en la fase eliminatoria y que ha gestionado con eficacia los ritmos del torneo.

Suiza, por su parte, debe frenar un ataque argentino que ha marcado al menos dos goles en 11 partidos mundialistas consecutivos. Su éxito dependerá de evitar que Messi gane un solo metro en la frontal del área.

Posible once de Argentina contra Suiza

E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, L. Martínez

Posible once de Suiza contra Argentina

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Datos y cifras del Argentina-Suiza

Suiza nunca ha vencido a Argentina. El historial marca 15-3 a favor de los sudamericanos.

Suiza juega sus primeros cuartos de final en 72 años; la última vez fue como anfitriona en 1954.

Lionel Messi lidera la carrera por la Bota de Oro del torneo de 2026 con 8 goles y ha marcado en seis partidos internacionales oficiales consecutivos.

Suiza llegó a cuartos tras dos partidos sin encajar gol y eliminó a Colombia en los penaltis (4-3) tras un 0-0.

Argentina llegó a cuartos tras ir 2-0 abajo ante Egipto y marcar tres goles desde el 78’ para ganar 3-2.

Convocatoria de 26 jugadores de Argentina

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Convocatoria de 26 jugadores de Suiza

Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensas: Manuel Akanji (Inter de Milán), Aurele Amenda (Eintracht Fráncfort), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Centrocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow y Rubén Vargas (ambos del Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Noticias de los equipos y plantillas

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, no ha reportado lesiones ni sanciones para cuartos de final. Suiza, bajo Murat Yakin, aún no confirma su once. Más novedades se añadirán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Argentina llega a Kansas City con cinco victorias en cinco partidos del Mundial, 12 goles a favor y cinco en contra. Su último partido fue una remontada 3-2 ante Egipto el 7 de julio, tras vencer 3-2 a Cabo Verde en octavos. Antes, batió 3-1 a Jordania, 2-0 a Austria y 3-0 a Argelia, manteniendo su poder ofensivo durante toda la fase de grupos.

Suiza suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, encajando solo dos goles. Su resultado más reciente fue un 0-0 con Colombia el 7 de julio, clasificándose en los penaltis. Previamente venció 2-0 a Argelia y 2-1 a Canadá, y solo cedió un 1-1 ante Catar en la fase de grupos. Su mejor actuación fue el 4-1 contra Bosnia y Herzegovina.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo fue en el Mundial 2014, el 1 de julio: Argentina ganó 1-0 en octavos, con gol en la prórroga. Antes, en un amistoso de 2012, Argentina ganó 3-1 en Suiza. El único otro encuentro fue un 1-1 amistoso en 2007. En total, Argentina suma dos victorias y un empate.

Clasificación

Suiza terminó primera del Grupo B en el Mundial de 2026, y Argentina ganó el Grupo J para avanzar a las eliminatorias como líder.