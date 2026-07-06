Argentina vs. Egipto: Previa del Mundial FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

Argentina vs. Egipto: 7 de julio de 2026, 12:00 EST (17:00 GMT).

Previa del partido de octavos de final del Mundial entre Argentina y Egipto

Tras sufrir ante el debutante Cabo Verde, Argentina aspira a ser la primera selección desde Brasil 1962 en revalidar el título. En su camino a cuartos se cruza una Egipto que busca hacer historia. El ganador enfrentará a Suiza o Colombia.

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¿Cómo llegaron Argentina y Egipto hasta aquí?

Los de Scaloni dominaban al descanso ante Cabo Verde, pero la debutante selección africana remontó dos veces en la segunda parte antes de caer 3-2 por un autogol en el 111’. No mantener la portería a cero ante Jordania y Cabo Verde preocupa a Lionel Scaloni, aunque el equipo sigue letal: ha marcado tres goles en tres de sus cuatro partidos.

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Egipto hizo historia al ganar en penaltis a Australia, su primer triunfo en eliminatorias. Si avanza, será el quinto país africano en cuartos. Llega con confianza: solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos.

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La magia de Messi sigue fluyendo

El máximo goleador de la historia de los Mundiales, Lionel Messi, busca ser el sexto jugador en anotar en los cinco primeros partidos de su selección. Enfrente tendrá a Mohamed Salah, el jugador que más ocasiones ha creado (16) en lo que va de torneo.

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Argentina es imbatible cuando los partidos llegan al tiempo de descuento

Argentina ha ganado 10 de sus 12 partidos mundialistas que superaron los 90 minutos: cuatro sin llegar a penaltis y seis desde los once metros.

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Posible once de Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Posible once de Egipto

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Datos clave del Argentina-Egipto

Argentina ha ganado sus últimos 24 partidos en terreno neutral.

Lionel Messi es el primer jugador en marcar siete goles en dos Mundiales distintos

Tres de los cuatro partidos de Egipto en este Mundial han terminado 1-1 tras los 90 minutos.

En los últimos seis partidos de Egipto en un Mundial, ambos equipos marcaron.

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Convocatoria de 26 jugadores de Argentina

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milán).

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Convocatoria de 26 jugadores de Egipto

Porteros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Defensas: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Niza), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Centrocampistas: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland) y Haissem Hassan (Real Oviedo).

Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Lionel Scaloni aún no ha confirmado el once de Argentina ni se han reportado bajas por lesión o sanción. Se actualizará la información cerca del inicio del partido, una vez se confirme la disponibilidad del plantel tras la prórroga contra Cabo Verde.

En Egipto, Hossam Hassan tampoco ha confirmado el once, pero no hay lesiones ni sanciones. El equipo titular se publicará en cuanto haya confirmación oficial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 A. Abou El Fotouh

Forma actual

Historial de enfrentamientos

ARG Último partidos EGY 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Egipto 0 - 2 Argentina 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Argentina y Egipto solo se midieron una vez: el 26 de marzo de 2008, en un amistoso que Egipto perdió 2-0 como local. Por eso este cruce mundialista es excepcional.

Clasificación

Argentina terminó primera del Grupo J y Egipto segundo del Grupo G.