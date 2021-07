Argentina vs. Colombia, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La Albiceleste y los Cafeteros definen en el Mané Garrincha al rival de Brasil en la gran final del torneo continental.

Argentina y Colombia chocan este martes en el Mané Garrincha para definir al rival que acompañará a Brasil a la final de la Copa América 2021.

Con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste buscará avanzar y dejar atrás al equipo del ex DT de La Roja, Reinaldo Rueda, logrando así acercarse aún más a un título que les ha sido esquivo desde 1.993.

La escuadra que comanda Scaloni llega a esta cita luego de vencer a Ecuador por 3-0, en una magistral noche de La Pulga, quien se inscribió con una conquista y doble asistencia. El elenco cafetero, en tanto, saltará al terreno de juego tras derrotar a Uruguay vía los lanzamientos penales y contra los argentinos buscarán el boleto que les permita soñar con alzar el trofeo que conquistaron en 2001.

Jesús Valenzuela será el árbitro encargado de impartir justicia. El venezolado será asistido por sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego, mientras que el cuarto juez será Juan Soto. Los chilenos Julio Bascuñán y Cristian Garay estarán a cargo del VAR y AVAR, respectivamente.

Otros antecedentes, gentileza de Opta:

Argentina y Colombia disputarán su tercera semifinal de CONMEBOL Copa América. La primera fue en la edición 1993 (Argentina avanzó por penales y terminó saliendo campeón) y la más reciente en 2004, también con triunfo del equipo Albiceleste (que luego perdería la final con Brasil). El último encuentro en la Copa entre ambas selecciones también fue en Brasil, en la edición 2019, y terminó con victoria 2-0 para los Cafeteros.

Colombia, en su octava semifinal, intentará llegar a su primera final de CONMEBOL Copa América en terreno neutral: cayó eliminado en sus seis semifinales anteriores en esta condición. Solo accedió al partido decisivo habiendo jugado al menos un encuentro en casa (1975 y 2001).

Argentina solo quedó eliminada en una de las últimas seis semifinales que disputó de CONMEBOL Copa América: fue ante Brasil, en la edición 2019 (0 2). Los argentinos nunca disputaron una final de Copa América en tierras brasileñas.

Colombia lidera en recuperaciones (306), intercepciones (74) y faltas cometidas (78, las mismas que Paraguay) en la CONMEBOL Copa América.

Lionel Messi es el máximo goleador (4) y máximo asistidor (4) de la CONMEBOL Copa América. El atacante estuvo involucrado en el 80% de los goles argentinos en la competición.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES ARGENTINA VS. COLOMBIA?

El encuentro correspondiente a la segunda semifinal de Copa América se juega este martes 6 de julio a las 22:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Brasil), 21:00 de Chile y 20:00 en México y Colombia.

PARTIDO Aegentina - Colombia FECHA Martes, 6 de julio ESTADIO Mané Garrincha, Brasilia HORA 22:00 hora Argentina; 21:00 hora Chile; 20:00 hora Colombia y México; 03:00 hora España

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV DEL BRASIL VS PERÚ?

MÉXICO TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA TV TyC Sports y DTV Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA TV DTV y Win Sports+ Streaming DTV GO y Win Sports CHILE TV DirecTV Sports, TNT Sports, Canal 13 Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA TV TV3 y TVG2 Streaming TVG, Esport3 Web y Canal de Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

El choque entre Argentina y Colombia se puede mirar por internet a través de las plataformas de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en TVG.

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES