Argentina vs. Cabo Verde: Guía del Mundial FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

Argentina vs. Cabo Verde se jugará el 2 de julio de 2026 a las 18:00 EST (23:00 GMT).

Argentina y Cabo Verde se miden en un duelo de David contra Goliat.

Los debutantes se miden a los campeones

Cabo Verde ha superado expectativas en su debut mundialista y no tiene nada que perder ante los campeones.

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La última vez que Argentina perdió un partido eliminatorio fue hace siete años en Belo Horizonte, en las semifinales de la Copa América 2019 contra Brasil. Desde entonces ha conquistado dos Copas América (2021 y 2023) y el Mundial 2022.

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Así llegaron hasta aquí Argentina y Cabo Verde

Argentina ha iniciado la defensa de su título con diez triunfos consecutivos, solo dos goles encajados y aún no ha recibido ninguno en este Mundial. Sin rivales del top 10 hasta semifinales, puede llegar lejos.

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Cabo Verde terminó invicta en un grupo con España, Uruguay y Arabia Saudí, con tres empates. Es la primera selección que avanza sin ganar desde Chile en 1998, la primera debutante en llegar a eliminatoria desde Eslovaquia 2010 y la primera africana desde Ghana 2006. Su empate ante España les da la confianza para inquietar a cualquier rival. Además, han mostrado flexibilidad táctica: defendieron con bloque bajo contra los españoles y aceleraron cuando fue necesario, como frente a Uruguay. No son un equipo de un solo recurso.

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La magia de Messi sigue

A sus 39 años, el astro ha anotado seis de los ocho goles de Argentina en Norteamérica y se sentirá como en casa en el Hard Rock Stadium. La estrella del Inter de Miami es el primer jugador en participar en seis Mundiales. Ya suma seis tantos en este torneo y ha visto puerta en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, desde la victoria ante Australia en octavos de 2022. Al mundo se le han agotado los superlativos para describir a este gran jugador, y esta debe de ser sin duda la última oportunidad de verlo en el gran escenario.

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Vozinha, el arquetipo del héroe inesperado

Hace tres semanas pocos lo conocían, pero ahora su nombre es famoso. Josimar José Évora Dias, Vozinha, tenía 40 000 seguidores en Instagram antes de que Cabo Verde empatara 0-0 con España, partido en el que el portero de 40 años realizó siete paradas espectaculares. Ahora cuenta con 17,5 millones de seguidores.

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Posible once de Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

Posible once de Cabo Verde

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.

Estadísticas clave del Argentina-Cabo Verde

Con 29 partidos, Messi es el jugador con más encuentros en un Mundial. El jugador del Inter de Miami suma 202 partidos con la Albiceleste.

En cinco de los últimos siete partidos de Argentina se marcaron más de 2,5 goles.

El equipo de Lionel Scaloni es el tercer campeón defensor que llega a la fase eliminatoria en este siglo.

Siete de sus últimos 13 duelos eliminatorios llegaron a la prórroga, y ningún equipo ha jugado más prórrogas que Argentina (11) en toda la historia del torneo.

Los «Tiburones Azules» de Cabo Verde son el equipo peor clasificado que ha llegado a la fase eliminatoria en su debut.

De los cuatro debutantes en la fase final de 2026 —Curazao, Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde—, solo este último superó la primera ronda.

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Convocatoria de 26 jugadores de Argentina

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milán).

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Convocatoria de 26 jugadores de Cabo Verde

Porteros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defensas: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Laros Duarte (Puskás Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Delanteros: Ryan Mendes (Iğdır), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basakşehir).

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Noticias de los equipos y plantillas

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, no ha reportado lesiones ni sanciones. Aún no hay alineación confirmada y se esperan actualizaciones cercanas al partido.

El seleccionador de Cabo Verde, Bubista, no reporta lesiones ni sanciones. Como Argentina, aún no confirma el once y actualizará la información cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma actual

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Argentina y Cabo Verde. Este partido en Miami será el primero entre ambas selecciones.

Clasificación

Argentina terminó primera del Grupo J y Cabo Verde segunda del Grupo H.