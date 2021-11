Argentina superó con poco la materia "Jugar sin Messi"

A una hora del inicio del partido, lo que era una chance se transformaba en una realidad: después de mucho tiempo, la Selección argentina saldría a jugar sin el 10 como titular. Si bien en los últimos años el equipo comenzó a dejar atrás la famosa "Messidependencia", no deja de ser la figura excluyente y el mejor futbolista del mundo. Entonces, lo que ya suponía un partido duro en Montevideo ante Uruguay, necesitado de un triunfo para volver a zona mundialista, directamente se transformaba en una prueba de carácter.

Leo no fue la única baja, aunque estuviera en el banco. El otro futbolista que llegó con lo justo y no estaba en condiciones fue Leandro Paredes. Paradójicamente, la ausencia del futbolista que supo ser el más discutido por aquellos que consideran indispensable el '5' metedor fue la más notoria. Esta noche, a la Selección le faltó la salida a un toque, el nexo entre los defensores y los mediocampistas y se reflejó en la cantidad de pelotas perdidas por imprecisiones en velocidad.

El artículo sigue a continuación

En lugar del mediocampista de PSG quien jugó fue Guido Rodríguez, que no terminó de hacer pie y por momentos se vio desbordado, cuando la Celeste superpobló su zona y lo dejó en desventaja numérica. La onda expansiva arrastró también a De Paul y Lo Celso, de nivel llamativamente bajo. Y Dybala, que tenía una prueba personal como reemplazo de Messi, colaboró en el gol pero se desinfló físicamente y terminó saliendo en el entretiempo.

Pero no todas son pálidas luego de un triunfo tan importante para acercarse a Qatar. Porque la columna vertebral tuvo en sus primeros componentes a los jugadores más destacados: Dibu Martínez y Cuti Romero tuvieron un partido descomunal a la hora de sostener el resultado que abrió Di María, que llevó con altura y sobre todo calidad la cinta de capitán que Messi le legó.

Sin ser más que su rival, Argentina logró en el Campeón del Siglo mucho más que tres puntos, porque los consiguió con el sacrificio necesario para salir adelante cuando las cosas no salen bien y, por qué no, con el plus de suerte reflejado en la pelota que casi se le escurre a Dibu Martínez y que, en contextos desfavorables, puede costar caro.