Argentina suele perder en el Mundial si se queda atrás en la primera parte.

Hoy, martes, Egipto enfrentó a Argentina en Atlanta, en los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La primera parte terminó con Egipto por delante gracias a un gol de Yasser Ibrahim, antes de que Lionel Messi fallara un penalti.

Según la red de estadísticas «Squadra», Argentina nunca ha remontado un marcador adverso en la primera parte en toda su historia mundialista.

En diez partidos mundialistas en los que fue perdiendo al descanso, Argentina perdió nueve y empató uno.

Egipto, por su parte, aún no ha perdido en este Mundial: ganó 1-0 a Nueva Zelanda y empató los otros tres partidos.