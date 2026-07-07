Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Argentina sigue sin ganar; la historia le pesa tras el primer tiempo contra Egipto

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

Los «Faraones» vencieron con maestría a los bailarines de tango.

Argentina suele perder en el Mundial si se queda atrás en la primera parte.

Hoy, martes, Egipto enfrentó a Argentina en Atlanta, en los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La primera parte terminó con Egipto por delante gracias a un gol de Yasser Ibrahim, antes de que Lionel Messi fallara un penalti.

Según la red de estadísticas «Squadra», Argentina nunca ha remontado un marcador adverso en la primera parte en toda su historia mundialista.

En diez partidos mundialistas en los que fue perdiendo al descanso, Argentina perdió nueve y empató uno.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

Egipto, por su parte, aún no ha perdido en este Mundial: ganó 1-0 a Nueva Zelanda y empató los otros tres partidos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google