«Argentina sigue siendo Argentina, incluso sin Messi»: Rodrigo Aguirre advierte a Uruguay, dirigido por Diego Forlan, antes del duelo en La Bombonera

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El delantero de Tigres Rodrigo Aguirre ha advertido a sus compañeros de Uruguay de que no subestimen a su acérrimo rival Argentina tras la reciente retirada de Lionel Messi de la selección. El seleccionador interino Diego Forlan dirigirá a la Celeste en el amistoso de gran repercusión de este viernes en La Bombonera, durante la última ventana internacional del año.

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El delantero de Tigres respeta a su gran rival

Aguirre cree que el encuentro del viernes en Buenos Aires pondrá a prueba los progresos de Uruguay bajo las órdenes del seleccionador interino Forlan, aunque sus vecinos se están adaptando a jugar sin Messi, su antigua gran figura.

Apodado «El Bufalo», el delantero que juega en México se ha incorporado a la selección antes de los amistosos de noviembre contra la Albiceleste y la República Dominicana. El equipo de Forlan llega al parón tras sumar dos victorias y una derrota en su reciente gira por Asia.

La Albiceleste inicia su etapa internacional sin Messi

Tras ceder su corona mundial al perder 1-0 ante España en el Mundial de 2026, Argentina se despidió de Messi el 6 de octubre. Ante 85.000 aficionados en el Estadio Monumental, marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria por 3-0 frente a Benín, poniendo fin a una carrera de 21 años en la que anotó 126 goles en 208 partidos con la selección y conquistó el Mundial de 2022, la Finalissima de 2022 y dos títulos de la Copa América.

Al valorar el reto que espera a la Celeste en el 197.º Clásico del Río de la Plata, Aguirre dijo: «Argentina sigue siendo Argentina, incluso sin Messi. La verdad es que es un gran partido, un gran desafío para ver dónde estamos».

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El seleccionador interino fomenta la unión del grupo

Tras reponerse de la derrota por 3-1 ante Japón en el primer partido de su gira asiática para vencer por 4-1 a Corea del Sur y golear por 6-1 a India, Uruguay afronta con ilusión su regreso a Sudamérica antes de disputar el próximo martes su segundo amistoso como local.

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Próximos partidos ARG Amistosos 18:00 URU

Sobre el ambiente en la concentración antes de jugar ante su afición, Aguirre añadió: «Hablando un poco con el equipo, todos estamos en la misma sintonía. Estamos contentos e ilusionados por volver a jugar aquí, en Uruguay. Siempre es un placer estar con la selección y regresar al país para estar con nuestras familias y nuestra gente».

Al destacar la influencia en el banquillo de Forlan, exdelantero legendario, concluyó: «Todo el mundo sabe lo que Diego significa para nosotros. Lo importante es la unión, el sentido de pertenencia, estar todos juntos y felices de estar aquí».

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Una selección mermada afronta dos partidos en noviembre

Forlan ha convocado al portero del Albion Sebastian Jaume, aún sin internacionalidades, y al atacante del Philadelphia Union Bruno Damiani. No podrá contar con los lesionados Brian Rodriguez, Manuel Ugarte y Nahitan Nandez, ni con Miguel Merentiel, que disputa la final de la Copa Sudamericana con Boca Juniors el 21 de noviembre.

Uruguay visitará La Bombonera el viernes con el objetivo de resarcirse de la derrota por 1-0 sufrida el 21 de marzo de 2025 en la fase de clasificación para el Mundial. Cuatro días después, la Celeste recibirá a la República Dominicana en el Campus de Maldonado, tras haber ganado por 1-0 su único enfrentamiento anterior, disputado el 10 de octubre de 2025.