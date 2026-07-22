«Argentina se vio obligada a perder la final del Mundial. El discurso de Messi lo demuestra»

Un discurso de Lionel Messi en el túnel de jugadores antes de la final del Mundial entre España y Argentina ha avivado rumores persistentes. En Internet circula la teoría de que Argentina habría perdido la final a propósito.

El domingo, tras 120 minutos, España ganó la final en el MetLife Stadium con un gol de Ferran Torres.

El martes se filtró un video en el que se ve al plantel argentino en el túnel de acceso. Lisandro Martínez y Enzo Fernández lucen afectados por algo ocurrido en el vestuario. El discurso de Messi también despierta dudas.

«Vamos, chicos, tranquilos, todos, tranquilos. Lo más importante es: mantengamos la calma, chicos, mantengamos la calma. Tranquilos. Concentrémonos simplemente en jugar, ¿vale? Tranquilos, olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Simplemente juguemos. Concentrémonos solo en jugar, todos, en el partido», dijo Messi en el túnel de acceso al campo.

Ante la sospecha generalizada de conspiración, el cuerpo técnico de la Albiceleste ha respondido.

El propio seleccionador, Lionel Scaloni, restó importancia al asunto e incluso se mostró indignado cuando, al salir del complejo de entrenamiento de Ezeiza, le preguntaron si había habido un «conflicto interno» en la selección: «No puedo creer lo que me estás preguntando. Por supuesto que no», respondió.

El miércoles, el asistente Roberto Fabián Ayala descartó las teorías conspirativas sobre la final del Mundial: «Son rumores que descartamos; nada de eso ocurrió», afirmó.



