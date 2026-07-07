Argentina se salva por los pelos y, tras un partido de infarto, sigue teniendo esperanzas de revalidar el título mundial

Argentina se salvó por los pelos el martes. Durante mucho tiempo pareció que la valiente selección de Egipto iba a eliminar al actual campeón del Mundial, pero Argentina se escapó gracias a una remontada en los últimos minutos: 3-2.

Egipto comenzó con audacia y se adelantó al cuarto de hora: Yasser Ibrahim cabeceó con maestría ante el indefenso Emiliano Martínez (0-1).

Poco después, Messi tuvo la ocasión de igualar tras un penalti sobre Nicolás Tagliafico, pero Mostafa Shobeir detuvo su lanzamiento, el segundo fallo consecutivo del astro desde los once metros en este Mundial.

Shobeir se erigió en héroe: detuvo un cabezazo de Mac Allister y un disparo imposible de Álvarez.

La frustración crecía en Lionel Scaloni y su equipo, y tras el descanso Egipto marcó de nuevo. El VAR anuló el tanto de Zico por una supuesta falta sobre Lisandro Martínez.

En el 68 llegó el 0-2, obra de nuevo de Zico tras una buena jugada. Argentina, contra las cuerdas, reaccionó a diez minutos del final: Cristian Romero cabeceó el 1-2 pese a la estirada de Shobeir.

Así resucitó Argentina, que se volcó en busca del empate. Y lo encontró en el 83: Messi recibió en la frontal, controló y soltó un disparo potente que, tras rozar en el larguero, batió a Shobeir: 2-2.

Egipto intentó responder, pero en la contra Lautaro Martínez centró y Enzo Fernández cabeceó el 3-2. Todo el banquillo egipcio protestó, pero el árbitro François Letexier confirmó el gol. Varios jugadores recibieron tarjetas amarillas y rojas por sus airadas protestas.