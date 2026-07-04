Argentina avanzó a octavos del Mundial tras un dramático 2-2 contra Cabo Verde. El campeón mundial igualó 1-1 en el tiempo regular y, tras la prórroga, ganó 3-2. El 3-2 de Cristian Romero en el 111’ sentenció a Cabo Verde. Argentina jugará ante Egipto el 7 de julio.

Los primeros treinta minutos en Miami fueron aburridos: pocas ocasiones y un Argentina poco ambicioso. Cabo Verde aguantó con valentía.

A los 30 minutos, Lionel Messi controló de forma magistral un pase en profundidad de Lisandro Martínez y, de vaselina, batió al portero para firmar su vigésimo gol en Mundiales.

Tras el gol, Argentina siguió presionando y Enzo Fernández rozó el 2-0, pero el portero Vozinha, de 40 años, respondió.

En la segunda parte, Cabo Verde avisó rápido y, tras varias llegadas, Deroy Duarte igualó el marcador con un remate entre las piernas de un defensa: 1-1.

Tres minutos después, Messi quedó solo ante Vozinha, pero el portero respondió de nuevo.

Poco después, Messi lanzó un tiro libre con efecto hacia la escuadra, pero Vozinha lo detuvo con una gran estirada. En el descuento, el portero volvió a detener otro libre del argentino.

Así, Cabo Verde forzó la prórroga. En ella, Argentina golpeó a los dos minutos: Tagliafico cabeceó un córner y Lisandro Martínez remató al ángulo: 2-1.

Con ello, Argentina parecía encaminarse hacia la victoria, pero nada más lejos de la realidad. Al borde del descanso de la prórroga, Sidny Lopes Cabral, también de Róterdam, entró al área y colocó el balón en la escuadra, inalcanzable para Dibu Martínez: 2-2.

En el 111, el campeón mundial respondió: centro de Messi y cabezazo de Romero al segundo palo: 3-2.

Cabo Verde siguió presionando y, en los minutos finales, Lopes Cabral probó de nuevo con un disparo envenenado que Martínez desvió. El peligro se mantuvo, pero el tiempo se agotó sin llegar a la prórroga.