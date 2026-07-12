Argentina se aprovecha de la tarjeta roja a Suiza y se clasifica para las semifinales del Mundial

Argentina se clasificó el domingo para las semifinales del Mundial. Tras un partido de infarto contra Suiza, los sudamericanos marcaron la diferencia en la prórroga: 3-1. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles de Argentina, que jugó gran parte del partido con un hombre más tras una tarjeta roja muy controvertida a Breel Embolo. En semifinales se medirá a Inglaterra, que venció a Noruega.

Tras un inicio igualado, Argentina abrió el marcador en un córner: Messi centró al segundo palo y Mac Allister cabeceó a la red (1-0).

A pesar del buen inicio, Argentina no se apresuró a buscar el 2-0 y se conformó con defender la ventaja.

Embolo y Dan Ndoye generaron peligro; el primero se plantó solo ante Dibu Martínez, que volvió a salvar a su equipo. El portero del Aston Villa desvió el balón justo a tiempo.

La frustración creció en Suiza, que reclamó un arbitraje favorable a Argentina. Embolo, ya amonestado por una entrada dura a Paredes, reflejó ese enfado.

Tras el descanso Suiza salió con ímpetu y Ndoye estuvo cerca de igualar, pero Lisandro Martínez lo evitó con una gran intervención. Aunque se señaló fuera de juego, el exjugador del Ajax ganó moral.

Poco después llegó el empate: Ricardo Rodríguez asistió a Embolo, quien controló con la izquierda y definió con la derecha al segundo palo (1-1).

Cinco minutos después llegó la polémica: Paredes vio primero amarilla por derribar a Embolo, pero el VAR mostró que el suizo ya estaba en el suelo antes del contacto.

La amarilla a Paredes se anuló, pero Pinheiro mostró otra a Embolo por simulación; con dos amonestaciones, el suizo fue expulsado.

El golpe anímico hizo que Suiza renunciara al ataque y buscara la prórroga. El seleccionador, Murat Yakin, reforzó la defensa con Silvan Widmer y Miro Muheim en lugar de Djibril Sow y Fabian Rieder.

Argentina no encontró profundidad y ni Messi marcó diferencias. En el descuento, La Albiceleste insistió: Mac Allister cabeceó alto un centro de Nico González, Messi disparó desviado y Kobel detuvo una media vuelta de Lisandro Martínez.

En la primera parte de la prórroga, Thiago Almada complicó a la defensa suiza; su disparo, tras golpear el poste, se marchó fuera.

Los suizos resistieron, pero Álvarez, con un disparo magistral desde fuera del área, evitó la prórroga.

En el último suspiro, Lautaro Martínez aprovechó un rebote y batió a Kobel para el 3-1 final. Los suizos se marchan con decepción, mientras Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra.



