Argentina recibe un gran impulso moral antes del partido contra Argelia

La selección argentina recibió un gran impulso al recuperar a su portero Emiliano Martínez antes del partido contra Argelia.

La Albiceleste inicia la defensa del título mundial ante Argelia en la madrugada del miércoles.

Martínez, clave junto a Messi en el título de 2022 ante Francia, ya trabaja con normalidad.

Según Mundo Deportivo, citando a TyC Sports, el cuerpo médico le retiró la férula del dedo anular derecho tras varias pruebas.

En la última sesión entrenó con guantes; sintió molestias al inicio, pero terminó con normalidad.

Martínez sufrió una fractura en la final de la Europa League entre el Aston Villa y el Friburgo, pero terminó el partido y evitó operarse para no perderse la Copa América.