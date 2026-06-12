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Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Argentina recibe un gran impulso moral antes del partido contra Argelia

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
Damián Martínez
Argentina
Argelia
EE. UU.

La selección argentina recibió un gran impulso al recuperar a su portero Emiliano Martínez antes del partido contra Argelia.

La Albiceleste inicia la defensa del título mundial ante Argelia en la madrugada del miércoles.

Martínez, clave junto a Messi en el título de 2022 ante Francia, ya trabaja con normalidad.

Según Mundo Deportivo, citando a TyC Sports, el cuerpo médico le retiró la férula del dedo anular derecho tras varias pruebas.

En la última sesión entrenó con guantes; sintió molestias al inicio, pero terminó con normalidad.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Algeria crest
Algeria
ALG

Martínez sufrió una fractura en la final de la Europa League entre el Aston Villa y el Friburgo, pero terminó el partido y evitó operarse para no perderse la Copa América.

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