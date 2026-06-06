Argentina recibe un duro golpe justo antes del Mundial: una lesión le impide participar

Leonardo Balerdi se pierde el Mundial tras sufrir una lesión muscular en el gemelo derecho durante un entrenamiento de la selección argentina.

Sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho durante un entrenamiento con la Albiceleste. «Balerdi ha sufrido una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y no podrá formar parte de la convocatoria. ¡Te deseamos mucha fuerza y una pronta recuperación, flaco!», informó la AFA.

El zaguero del Olympique de Marsella se centrará ahora en la próxima Ligue 1. El técnico Lionel Scaloni convocará a un sustituto, aunque aún no se sabe quién.

El sustituto saldrá de los preseleccionados que no entraron en la lista final. Scaloni no está obligado a convocar a otro defensa, aunque parece lo más lógico.

Entre los candidatos figuran el exjugador del Feyenoord Marcos Senesi, quien la próxima temporada jugará en el Tottenham Hotspur, Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilles) y los jugadores del River Plate Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

Sin Balerdi, Scaloni cuenta con tres centrales puros: Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur) y Nicolás Otamendi (Benfica). Todo indica que Martínez y Romero serán la pareja de centrales en el Mundial.

Argentina jugará un amistoso contra Honduras la noche del sábado al domingo (hora de los Países Bajos) y tres días después enfrentará a Islandia. El campeón mundial debutará en la Copa América el 17 de junio ante Argelia, y luego se medirá con Austria y Jordania.