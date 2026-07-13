Argentina solicitó a la FIFA un cambio antes de enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial; la decisión se conocerá mañana.

El equipo de Lionel Scaloni jugará en Atlanta el miércoles y buscará el pase a la final.

Sus duelos han dejado momentos históricos, como el famoso gol de Diego Maradona que ayudó a la victoria argentina por 2-1 en cuartos de final del Mundial 1986.

En 1998, Argentina también eliminó a Inglaterra tras la expulsión de David Beckham por agredir a Diego Simeone.

Curiosamente, Argentina usó la camiseta azul marino en lugar de la tradicional a rayas en esos dos triunfos, así que ahora busca repetir la misma suerte.

Según el periodista argentino Gastón Idol, que sigue a la Albiceleste en este Mundial, el plantel pidió a la FIFA usar la camiseta azul alternativa.

La petición aún no está aprobada, pero se anunciará mañana martes, menos de 24 horas antes del partido.

Inglaterra, designada local, usará su habitual camiseta blanca.

Argentina tiene una larga tradición de creencias y supersticiones en el fútbol.

Aunque no hay explicación oficial, muchos relacionan la petición con la «cábala», las supersticiones del fútbol.

Un informe de la BBC destaca que Argentina es famosa por sus rituales supersticiosos, que se creen portadores de buena suerte en el Mundial.

Según una encuesta citada, uno de cada cuatro argentinos realiza rituales para ayudar a la selección.

El informe añade: «Ver los partidos con el mismo grupo, sentarse en el mismo asiento y llevar la misma ropa durante todo el torneo son algunas de las prácticas a las que recurren para que la suerte esté del lado de su selección».