Argentina está furiosa con la FIFA: «El fútbol se gana con goles, no con pases»

Argentina no entiende que Rodri haya sido nombrado Mejor Jugador del Mundial; para los argentinos, Lionel Messi merecía el premio, según TyC Sports.

«Las lágrimas de Messi, allí de pie frente a la multitud mientras escuchaba en silencio los cánticos, y su fortaleza a pesar de todo, parecen confirmar lo que todos ya sienten: el fin de una era», señala el medio, que considera el cierre de la carrera internacional del astro.

«Una etapa brillante y llena de éxitos, que fue motivo de orgullo, despertó profundas emociones y representó a Argentina mejor que ninguna otra selección nacional en la historia».

Luego critican la elección de Rodri como mejor jugador: «Parece un insulto y muestra poca sensibilidad. No porque Rodri no sea excelente, sino porque Messi fue el corazón y el alma de Argentina y de este Mundial».

«Ha cautivado con su genialidad, ha jugado a sus 39 años con lágrimas en los ojos, ha marcado goles y ha atraído a aficionados de todo el mundo que querían verlo una última vez», concluye TyC Sports.

«Si los premios fueran solo para los ganadores, habría que recordarles a Infantino y a su equipo que el fútbol se gana con goles, no con pases. Rodri no marcó ni un solo gol en este Mundial y, pese a su alto número de pases, no dio ninguna asistencia».