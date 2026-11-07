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Argentina llevará al Tribunal de Arbitraje Deportivo su batalla contra las sanciones impuestas por la FIFA por la final del Mundial, después de que el comité de apelaciones del organismo ratificara la suspensión de diez partidos de Leandro Paredes y una multa de 321.000 dólares a la federación nacional. La suspensión de Nahuel Molina sí fue reducida, pero la federación insiste en que tiene argumentos para revocar las sanciones restantes.

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Argentina confirma que recurrirá ante el TAS las sanciones por la final del Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el sábado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) las sanciones impuestas por la FIFA tras los lamentables incidentes al término de la final del Mundial 2026. Casi cuatro meses después de que España derrotara a Argentina por 1-0 en la prórroga en East Rutherford, el caso está lejos de cerrarse.

Varios jugadores y miembros del personal de Argentina se enfrentaron a sus homólogos españoles tras el pitido final, con Paredes en el centro de los incidentes. El centrocampista tiró a Eric Garcia al suelo y lo agarró por el cuello antes de derribar a Gavi.

La FIFA rechaza el recurso de Argentina y mantiene la sanción a Paredes

Paredes se enfrentaba a tres cargos, más que ningún otro jugador implicado, mientras que también se abrieron expedientes contra Molina, Thiago Almada, el segundo entrenador Roberto Ayala y Gavi, de España. En un comunicado, la AFA confirmó que había recibido las resoluciones de la comisión de apelación de la FIFA sobre las sanciones que había recurrido y que se había mantenido la suspensión de 10 partidos a Paredes.

La comisión también mantuvo la multa de 321.000 dólares impuesta a la federación por los cánticos discriminatorios de los aficionados argentinos, por lo que la AFA se dispone a llevar el caso ante el tribunal con sede en Lausana.

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La AFA sostiene que tiene argumentos para revocar las decisiones de la FIFA

Al explicar sus próximos pasos, la AFA señaló: «Los siguientes pasos, encaminados a defender los derechos del jugador y de la AFA, serán solicitar los fundamentos de las decisiones y, después, llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para una nueva revisión, ya que la Asociación considera que cuenta con argumentos fácticos y jurídicos suficientes para justificar este recurso».

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Para Molina hubo cierto alivio, ya que la comisión de apelación ordenó reducir su sanción de siete a cuatro partidos y rebajar su multa a 60.000 dólares.

Qué les espera ahora a Paredes y Molina

Molina ya ha cumplido tres de esos partidos, al perderse los amistosos de Argentina de octubre contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, por lo que solo le queda uno.

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A Paredes le espera un proceso mucho más largo, ya que la AFA necesita recibir por escrito los fundamentos de la FIFA antes de poder presentar su recurso en Lausana.