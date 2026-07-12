Argentina se clasificó el domingo para las semifinales del Mundial. Tras un partido de infarto contra Suiza, los sudamericanos marcaron la diferencia en la prórroga: 3-1. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles de Argentina, que jugó gran parte del partido con un hombre más tras una tarjeta roja muy controvertida a Breel Embolo. En semifinales se medirá a Inglaterra, que venció a Noruega.

Tras un inicio igualado, Argentina abrió el marcador en un córner: Messi centró al segundo palo y Mac Allister cabeceó a la red (1-0).

Pese al buen inicio, Argentina no aceleró en busca del 2-0 y se conformó con administrar la ventaja. Los veloces delanteros suizos aprovecharon los espacios.

Embolo y Dan Ndoye generaron peligro; el primero se plantó solo ante Dibu Martínez, que volvió a salvar a su equipo. El portero del Aston Villa desvió el balón justo a tiempo.

La frustración creció en Suiza, que reclamó un arbitraje favorable a Argentina. Embolo, visiblemente irritado, vio la amarilla por una entrada dura a Leandro Paredes.

Tras el descanso, Suiza salió con ímpetu y Ndoye estuvo cerca del empate, aunque Lisandro Martínez lo evitó con una gran intervención. La jugada acabó en fuera de juego, pero el exjugador del Ajax ganó moral.

Poco después llegó el 1-1: Ricardo Rodríguez asistió a Embolo, quien controló con la izquierda y definió con la derecha al segundo palo.

Cinco minutos después llegó la polémica: Paredes vio primero amarilla por derribar a Embolo, pero el VAR mostró que el suizo ya estaba en el suelo antes del contacto.

La amarilla a Paredes se anuló, pero Pinheiro mostró otra a Embolo por simulación; con dos amonestaciones, el suizo fue expulsado.

El golpe anímico hizo que Suiza renunciara al ataque y buscara la prórroga. El seleccionador, Murat Yakin, reforzó la defensa con Silvan Widmer y Miro Muheim en lugar de Djibril Sow y Fabian Rieder.

Argentina no encontró profundidad y ni Messi marcó diferencias. En el descuento, La Albiceleste insistió: Mac Allister cabeceó alto un centro de Nico González, Messi disparó desviado y Kobel detuvo una media vuelta de Lisandro Martínez.

En la primera parte de la prórroga, Thiago Almada complicó a la defensa suiza; su disparo, tras golpear el poste, se marchó fuera.

Los suizos resistieron hasta que Álvarez, con un disparo colocado desde fuera del área, marcó el 2-1.

En la recta final, Lautaro Martínez aprovechó un rebote y batió a Kobel para el 3-1 definitivo. Los suizos se marchan con decepción, mientras Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra.



