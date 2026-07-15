En un enfrentamiento de semifinales que no careció de emoción, la selección de Argentina logró resolver el duelo cumbre ante su homóloga de Inglaterra por un resultado de 2-1, asegurando así su plaza en el partido final del Mundial FIFA 2026™.

El encuentro, que se disputó en medio de un ambiente vibrante, presenció un elaborado despliegue ofensivo de ambos equipos, antes de que la selección de Argentina resolviera el choque en los últimos minutos con un gol agónico que desató la alegría de la afición. En cuanto a la selección de Inglaterra, ofreció un nivel digno, pero no consiguió evitar la eliminación tras un largo recorrido en el torneo.

Con esta victoria, la selección de Argentina quedó a tan solo un paso de coronarse con el título mundial, al igual que los miles de aficionados que quedaron a un solo paso de ganar el gran premio dentro del concurso Driven Quest.

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