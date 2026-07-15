Argentina alcanzó la final tras vencer a Inglaterra y está a un paso de ser campeona del mundo

En una semifinal llena de emoción, Argentina venció 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™.

El encuentro, disputado en un ambiente apasionante, mostró un juego ofensivo bien ejecutado por ambos equipos hasta que Argentina sentenció en los últimos minutos con un gol decisivo que desató la alegría de su afición. Inglaterra, pese a un partido digno, no evitó la eliminación tras un largo recorrido en el torneo.

Con esta victoria, Argentina está a un paso del título, igual que los aficionados que participan en el concurso Driven Quest.

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