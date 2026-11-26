Cómo ver el Argelia sub-17 vs República Dominicana sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 27 nov 2026 - 10:00

Argelia sub-17 se enfrenta a República Dominicana sub-17 en el grupo J del Mundial sub-17, con la clasificación del grupo aún por definirse. Todavía no se ha confirmado la sede del encuentro.

Argelia llega en tercera posición tras un comienzo irregular en el torneo. Perdió 4-2 ante Chile sub-17 el 21 de noviembre en su primer partido.

Se recuperó el 24 de noviembre con una victoria por 2-1 sobre Montenegro sub-17. Ese resultado le permite seguir en la lucha dentro del grupo.

República Dominicana sub-17 lidera el grupo J, algo que pocos habrían pronosticado antes del inicio del torneo. Empató 1-1 con Montenegro sub-17 el 21 de noviembre en su debut.

Después venció 2-1 a Chile sub-17 el 24 de noviembre. Sigue invicta en la competición, con una victoria y un empate en dos partidos.

Argelia necesita dar continuidad a su victoria sobre Montenegro, mientras que la líder del grupo intentará conservar su posición. Así puedes seguir el partido.

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