¡Argelia podría ser su próximo destino! Un nuevo entrenador anuncia su marcha tras una despedida humillante

El seleccionador francés Hervé Renard anunció este sábado su salida de la selección tunecina, una semana después de la eliminación de las «Águilas de Cartago» en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Según «L'Équipe», Renard publicó una emotiva carta en Instagram, donde agradeció a la Federación Tunecina por dejarle dirigir al equipo en el Mundial: «Es un gran honor vestir los colores de Túnez y vivir esta experiencia inolvidable».

Antes de marcharme, agradezco a la Federación Tunecina por dejarme vivir el Mundial 2026. Estoy convencido de que seguirá creciendo, hará feliz a toda una nación y escribirá capítulos brillantes en su historia».

Renard, quien ya dirigió a Marruecos y Arabia Saudí, agradeció a quienes le apoyaron: «Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje. Ahora mi etapa termina».

Su salida se conoce cuando varios medios señalan que podría regresar a Argelia, donde la Federación Argelina de Fútbol ya mantendría contactos preliminares para que dirija a «Los Verdes» en la próxima etapa.