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Loai Mohamed
Traducido por

Argelia define su postura: revelados los países candidatos a albergar la Copa Africana de Naciones

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Informes de prensa revelaron que Argelia definió su postura respecto a la candidatura para albergar una de las tres próximas ediciones de la Copa Africana de Naciones, prevista para los años 2028, 2031 y 2033.

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Según información publicada por el periódico argelino "Echorouk News", y destacada principalmente por el sitio "Afrik-Foot", Argelia no desea presentar una candidatura para albergar el torneo durante los próximos siete años, tras haber cerrado el expediente de candidatura para acoger alguna de las tres ediciones.

La decisión argelina llega en un momento en el que los contornos de la carrera por albergar las próximas ediciones de la Copa Africana de Naciones empiezan a definirse, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) reconsiderara el sistema de celebración del torneo.

Libia y Etiopía compiten por la edición de 2028

Libia y Etiopía compiten, hasta el momento, por albergar la edición de 2028, que probablemente se disputaría entre el 7 de junio y el 19 de julio de ese mismo año.

Ni el deseo de Egipto de albergar el torneo, ni el expediente conjunto que incluye a Sudáfrica, Lesoto y Zimbabue, se han convertido en una candidatura oficial hasta ahora.

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En cuanto a la edición de 2031, cuya fecha se adelantó un año tras las últimas modificaciones del calendario del torneo, Burkina Faso, Malí y Níger han manifestado su deseo de acogerla, con la posibilidad de que Senegal se sume más adelante a la carrera por la candidatura.

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Hasta el momento no existe ningún expediente anunciado para albergar la edición de 2033.

La CAF da marcha atrás en el sistema del torneo cada 4 años

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, había anunciado en diciembre de 2025 la tendencia hacia la celebración de la Copa Africana de Naciones una vez cada cuatro años, antes de que la institución abriera en julio el plazo de candidaturas para albergar las ediciones de 2028, 2032 y 2036.

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Sin embargo, la CAF rectificó posteriormente esta decisión y anunció el 30 de octubre el regreso a la celebración del torneo cada dos años, con lo que las tres ediciones siguientes a la de 2027 quedan previstas para los años 2028, 2031 y 2033.

El destino de la edición de 2027 podría cambiar los cálculos de la organización

Las dudas siguen rodeando la capacidad de Kenia, Uganda y Tanzania para albergar la Copa Africana de Naciones 2027 en su fecha prevista el próximo verano, ante el retraso registrado en las obras de preparación a menos de un año del inicio del torneo.

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En caso de que se decida trasladar el torneo fuera de los tres países, ello podría conllevar un nuevo rediseño del mapa de organización de las próximas ediciones, incluida la posibilidad de que Egipto o Sudáfrica vuelvan a entrar en los cálculos, especialmente con la circulación de informaciones sobre contactos de la CAF con ambos países acerca de la posibilidad de asumir la organización del torneo.

No obstante, Patrice Motsepe sigue negando oficialmente que exista intención de trasladar la edición de 2027 fuera de los países anfitriones actuales.

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Argelia se retiró anteriormente de las carreras de 2025 y 2027

Argelia había entrado anteriormente en la carrera por albergar las ediciones de 2025 y 2027, antes de retirarse de la competición apenas dos días antes del anuncio del país ganador del derecho de organización.

También se informó de que Argelia figuraba entre los países con los que se había contactado acerca de la posibilidad de albergar la edición de 2027, junto a Marruecos, que acogió la última edición entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y Costa de Marfil, que organizó la penúltima edición en enero y febrero de 2024.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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