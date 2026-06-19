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Argelia declara la guerra a los errores arbitrales: denuncia oficial ante la FIFA contra la «protección a Messi»

Algeria
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Argentina vs Algeria
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L. Messi
A. Mandi
A. Mac Allister
I. Maza
Argelia
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¿Qué hizo la pulga?

La Federación Argelina de Fútbol ha presentado una queja oficial ante la FIFA por los errores arbitrales en el partido de los «Guerreros del Desierto» contra Argentina (0-3), de la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026.

Según el sitio web «TSA Tout sur l'Algérie», La Federación confirmó la información de la revista «Compétition» y formalizó la queja contra el árbitro polaco Szymon Marciniak y el VAR, al considerar que sus decisiones alteraron el partido y perjudicaron a la selección argelina.

La denuncia destaca la no expulsión de Lionel Messi en el minuto 32, tras una dura entrada sobre el defensa argelino Issa Mandi, cuya pierna quedó aplastada bajo los pies del argentino ante la vista del árbitro y del VAR.

Pese a la gravedad, Messi —autor del 1-0 en el 17’— no recibió tarjeta y siguió en juego. La FAF lo cita como prueba de una “protección especial” al astro argentino.

La denuncia también incluía el codazo propinado por Mac Allister, En el minuto 74, el centrocampista argentino Alexis Mac Allister propinó un claro codazo en la cara al jugador argelino Ibrahim Mazza, que cayó al suelo. A pesar de la claridad de la jugada, Marciniak no pitó penalti ni mostró tarjeta amarilla.

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Estas decisiones han provocado indignación en el mundo del fútbol: prensa internacional y local, y expertos arbitrajes, han condenado la actuación, tildada de «escandalosa» y «determinante».

La Federación Argelina ha presentado la queja oficial ante la FIFA para exigir una investigación justa y transparente, y evitar que estos errores se repitan en partidos clave.

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