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El Real Madrid ha asegurado el futuro a largo plazo de Arda Guler después de que el talento turco firmara una importante renovación. El acuerdo vincula al joven mediapunta con el Santiago Bernabéu hasta junio de 2032 y pone fin a las especulaciones sobre su situación en la capital española.

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Una visión a largo plazo en el Bernabéu

El anuncio llega después de semanas de conversaciones fructíferas entre los representantes del jugador y la directiva del club. Aunque las bases de esta renovación se sentaron a principios de septiembre, la rapidez del acuerdo pone de manifiesto el deseo mutuo de prolongar la relación. Guler, que llegó procedente del Fenerbahce con 18 años y un contrato hasta 2029, ha añadido tres años más a su vinculación, lo que garantiza su continuidad en el Real Madrid al menos hasta los 27 años.

Esta iniciativa de Florentino Perez forma parte de una estrategia más amplia para consolidar el núcleo de la primera plantilla durante la próxima década. Según informa AS, tras la firma de Güler, el club ya centra su atención en renovaciones similares a largo plazo para otras figuras clave, entre ellas Jude Bellingham y Thibaut Courtois. Al cerrar hoy este acuerdo, el club ha dejado claro que Guler ya no es solo una promesa de futuro, sino una pieza fundamental del proyecto deportivo actual.

Guler expresa su orgullo y su responsabilidad

Tras hacerse oficial la noticia, el internacional turco recurrió a las redes sociales para expresar su profundo agradecimiento y su ambición. Guler hizo referencia al legendario himno del club: «La historia que hiciste, la historia por hacer. Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, supe que pasaba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor. Seguir los pasos de leyendas que han escrito sus nombres en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí».

Al exponer sus objetivos a largo plazo en la capital española, Guler añadió: «Mi sueño es llevar esta camiseta durante muchos años, ganar nuevos títulos juntos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única. Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde el primer día: especialmente a nuestro presidente, Florentino Perez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el personal y los entrenadores con los que he trabajado».

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De promesa turca a revelación europea

El camino de Guler desde Ankara hasta la élite del fútbol europeo ha sido rápido. Desde su llegada en el verano de 2023 por 20 millones de euros más variables, ha superado las expectativas. Pese a las primeras sugerencias de que podría beneficiarse de una cesión a un club como el Bayer Leverkusen, el joven insistió durante su presentación en quedarse para luchar por un puesto. Esa determinación ha dado sus frutos: el centrocampista ya ha disputado 126 partidos oficiales con el club.

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Su impacto también se ha reflejado en el palmarés. En poco más de tres temporadas, ya ha conquistado cinco grandes títulos, entre ellos la Champions League, LaLiga y el Mundial de Clubes. Su progresión individual recibió recientemente un reconocimiento al ser elegido Revelación de la Temporada de la Champions League 2025-26. Este premio, sumado a sus 38 partidos como internacional con Turquía, confirma su condición de talento de talla mundial capaz de liderar tanto a su club como a su selección.

El ascenso de un titular indiscutible

En Valdebebas, Guler está considerado un talento extraordinario, con una capacidad poco común para desequilibrar a las defensas. Aunque no destaca por su velocidad, su imprevisibilidad y su dominio técnico del balón lo convierten en un jugador singular. Ha pasado de ser una opción desde el banquillo a ser visto cada vez más como un titular indiscutible en la banda derecha. Su dominio de las jugadas a balón parado y su creciente influencia sobre el terreno de juego lo han convertido en uno de los favoritos de la afición del Santiago Bernabéu.

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Para cerrar su mensaje a los aficionados, Guler añadió: «Y mi agradecimiento más especial es para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han brindado un apoyo infinito. ¡Por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir formando parte de este club. 2032».