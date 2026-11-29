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El penalti no señalado a favor del Manchester City en los minutos finales del partido ante el Arsenal, disputado este domingo por la tarde en la Premier League, ha desatado una gran polémica.

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La jugada se produjo en el tiempo de descuento, cuando el Manchester City lanzó un saque de esquina: Joško Gvardiol se elevó y remató de cabeza un balón que golpeó en la mano de Viktor Gyökeres dentro del área. Los jugadores del conjunto celeste reclamaron penalti, sobre todo porque la mano frenó un balón que iba camino de la portería.

El VAR intervino para revisar la acción y el árbitro se comunicó con la sala del VAR para comprobar si había infracción, pero la decisión final fue dejar seguir el juego sin señalar penalti, ya que los colegiados consideraron que el brazo de Gyökeres estaba en una posición natural mientras intentaba jugar el balón.

El Match Centre de la Premier League no perdió el tiempo a la hora de defender la decisión y escribió en un comunicado: «La decisión del árbitro de no conceder penalti al Manchester City por una posible mano de Gyökeres fue revisada y confirmada por el videoarbitraje (VAR )».

Además, se publicó una transcripción de la conversación entre el árbitro y su asistente en el VAR.

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El árbitro John Brooks dijo: «Puede que el balón haya dado en la mano. No creo que sea intencionado», a lo que el árbitro del VAR, Darren England, respondió: «Es la mano izquierda, la mano izquierda, está recogida hacia dentro».

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Por su parte, la plataforma Archivo VAR, especializada en jugadas arbitrales, destapó una gran sorpresa sobre esa acción.

A través de su cuenta en la red social X, la plataforma aseguró que la mano existe y que debería haberse pitado penalti, pero que hay otro motivo, reconocido por los árbitros, por el que no fue así.

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«¿Hay penalti por mano de Gyökeres? La respuesta es no», señaló Archivo VAR.

Y explicó: «Aunque la mano del jugador del Arsenal es claramente sancionable, hay una infracción previa de Guéhi sobre el portero David Raya».

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Y añadió: «El jugador del Manchester City obstaculiza al portero y lo agarra para impedir que llegue al balón y lo dispute».

La plataforma también aseguró que Bruno Guimarães, jugador del Arsenal, merecía la expulsión en el minuto 53 tras tirarle del pelo al belga Jérémy Doku.

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«El VAR pasó por alto la expulsión de Bruno Guimarães. El jugador del Arsenal agarra a Doku del pelo, cerrando el puño, en un contragolpe», afirmó.

Y concluyó: «Es roja directa. La clave de la jugada es el gesto de Bruno de cerrar el puño después de agarrar el pelo de su rival».

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Comunicado del Manchester City

El Manchester City no ha aceptado la forma en que terminó su partido ante el Arsenal , después de que la victoria se le escapara de las manos en un emocionante encuentro que acabó con empate 2-2, en medio de duras protestas por una serie de decisiones arbitrales que desataron la indignación de los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición, y que llevaron al club a dar un paso oficial para exigir a los responsables explicaciones claras sobre lo ocurrido.

«Estamos profundamente decepcionados con varias de las decisiones arbitrales tomadas durante el partido de hoy contra el Arsenal», señaló el club en un comunicado oficial, y añadió: «El lunes enviaremos una carta formal a la Asociación de Árbitros Profesionales de Inglaterra (ProRef) en la que solicitaremos una explicación completa de las decisiones clave del partido, tanto en lo relativo al proceso de toma de decisiones sobre el terreno de juego como al uso del VAR».

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El Manchester City subrayó que espera recibir una respuesta detallada del organismo arbitral y afirmó: «Seguiremos representando y defendiendo los intereses del club, de nuestros jugadores y de nuestra afición».