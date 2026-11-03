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Archie Gray, jugador polivalente del Tottenham Hotspur, cree que la decisión del entrenador Roberto De Zerbi de llevar a la plantilla a España para reforzar la unión del grupo en un clima cálido ha transformado su temporada en las competiciones nacionales. El equipo del norte de Londres ha encadenado tres victorias desde su regreso de Marbella y ocupa la novena posición antes de visitar Elland Road.

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La concentración en España impulsa una racha de victorias

Gray ha elogiado el impacto de la concentración de su club tras el empate 1-1 del mes pasado contra el Manchester United en Old Trafford. Aquel resultado prolongó a seis partidos el inicio de temporada sin victorias del Tottenham y despertó entre los aficionados el temor a otra lucha por evitar el descenso como la de la pasada campaña. Sin embargo, desde su regreso de España, el equipo de De Zerbi venció 3-1 al Coventry City antes de conseguir una victoria por dos goles de diferencia a domicilio ante el Chelsea y otra en casa contra el Crystal Palace.

La unión del equipo impulsa la reciente mejoría

El equipo ha encontrado su ritmo sobre el terreno de juego al tiempo que se ha estrechado la unión en el vestuario, mientras los jugadores se adaptan a las exigencias de su entrenador italiano.

En declaraciones a SpursPlay sobre el cambio de dinámica, Gray afirmó: «El viaje a Marbella, obviamente, nos habrá ayudado, igual que conocernos mejor. Ser casi como hermanos en el campo es algo de lo que el entrenador habla todo el tiempo y es lo que intentamos hacer.

«Todos nos llevamos muy bien y eso se ve en el campo. Incluso en la celebración, todos los suplentes corren hacia los jugadores. Son pequeños detalles que significan mucho para nosotros. Eso es lo más importante y la razón por la que hemos mejorado.

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«Es muy importante conseguir tres victorias seguidas. Hacía bastante tiempo que no ocurría y lograrlo era muy importante».

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Una tarjeta temprana provoca su sustitución al descanso

Tras la lesión en los isquiotibiales que sufrió Pedro Porro durante la derrota por 3-2 ante el Aston Villa en septiembre, Gray ha jugado principalmente de lateral derecho: ha sido titular en siete de los nueve partidos de liga que ha disputado esta temporada. El futbolista de 20 años adelantó al Tottenham con un remate de cabeza que superó a Dean Henderson mediada la primera parte del encuentro del sábado contra el Palace. Sin embargo, Gray había sido amonestado en el minuto 15, poco después de que el delantero visitante Jean-Philippe Mateta fuera expulsado por levantar demasiado el pie ante el capitán Micky van de Ven. Al descanso fue sustituido por Porro, ya recuperado, que disputó su segundo partido consecutivo saliendo desde el banquillo.

El joven admitió que le decepcionó ser sustituido tan pronto ante un Crystal Palace con diez jugadores y añadió: «Sí, la verdad es que me fastidió, pero tenía una tarjeta amarilla y no queríamos correr riesgos. Creo que es un momento muy importante para nosotros. Hemos mejorado mucho en las últimas semanas. Somos más equipo, estamos más unidos y jugamos mejor porque trabajamos los unos por los otros en el campo».

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Al joven le espera un reencuentro en Elland Road

Gray se prepara ahora para enfrentarse a su antiguo club, el Leeds, el sábado al mediodía, mientras el Tottenham, noveno en la clasificación, busca su cuarta victoria consecutiva antes del próximo parón internacional. Con Porro recuperando ritmo de competición tras salir desde el banquillo contra el Chelsea y el Palace, De Zerbi deberá decidir quién jugará de lateral derecho en el viaje a West Yorkshire. Prolongar la racha de victorias consolidaría aún más el ascenso del Tottenham a la mitad superior de la tabla.