Arboleda: "Toca levantar cabeza y prepararse para esa pentagonal"

Liga Nacional de Honduras: Tras la derrota ante Olimpia, el delantero criticó el arbitraje y deslizó: "Hay factores extras que nos están afectando".

Yustin Arboleda no se guardó nada después de la derrota ante Olimpia del domingo. El delantero de Marathón le pegó duro al arbitraje y aseguró que "hay factores extras" que los están perjudicando en el Apertura.

"Acá hay tantos factores que a nosotros como jugadores se nos sale de las manos, tratamos de dar el máximo y hay cosas que molestan e incomodan, creo que Dios es justo y las cosas pasan por algo", comenzó diciendo el colombiano ante la prensa.

Y agregó: "Es verdad lo que dice el profe (Héctor Vargas), aquí la gente se molesta cada vez que el profe dice algo, pero es la verdad y por algo lo dice, él tiene más tiempo en este fútbol y eso así. Lastimosamente hay factores extras que la verdad se nos escapa, hay factores extras que nos están afectando".

Al mismo tiempo, mandó un claro mensaje para los que están a cargo del arbitraje en el fútbol hondureño: "No soy yo el único que lo dice, no solo es con Marathón. Cada quien tiene que poner su granito de arena, la gente que gobierna el arbitraje también tiene que prepararse así como nosotros lo hacemos".

"Si hay campaña o no, no debo decirlo yo, la vez pasada nuestro presidente habló y los árbitros amenazaron con no pitarnos entonces lo que yo diga acá de nada va a servir, hay cosas que pasan que se no se escapan de las manos", siguió.

El colombiano pidió, por último, dejar en el pasado la derrota para pensar en los objetivos que se avecinan: "Toca levantar cabeza y prepararse para esa pentagonal y tratar de llegar a la final".