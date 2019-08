Árbitros bolivianos apoyan a Orozco y desmienten el VAR inexistente

El arbitraje boliviano se pronunció y dijo que Orozco no hizo el ademán del VAR, sino lo que marcó fue una falta con la mano que originó el penal.

La Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), mediante su presidente Víctor Hugo Chanbi, respaldó la decisión polémica de Raúl Orosco y negó que el juez cochabambino haya utilizado erróneamente la señal del VAR para cobrar el penal a favor de Always Ready.

Chambi dijo que se malinterpretó a Orosco y que en ningún momento hizo la señal de haber consultado el videoarbitraje que no hay en el fútbol boliviano.

“El árbitro FIFA Raúl Orozco, no utilizó la señal del VAR en el partido Always Ready vs. Bolívar. ABAF respalda la actuación del colegiado y será la Comisión de Árbitros de la FBF la que evalúe el trabajo del equipo arbitral”, dijo Orosco mediante un comunicado en sus redes sociales.

“Existe diferencias en la señal del FIFA Orosco y la que señala Las Reglas de Juego 2019-2020. ¿La confusión de un técnico y jugadores fue por desconocimiento de la normativa que rige en los partidos de fútbol?”, agregó el directivo de los árbitros bolivianos.

El artículo sigue a continuación

Orosco fue centro de la polémica del partido del sábado. En los minutos finales cobró un tiro penal tras consultar con su cuarto juez, eso provocó la ira de los celestes ya que alzó los brazos e hizo un gesto como si hubiera consultado alguna cámara de la transmisión.

Varios medios nacionales e internacionales tildaron la acción como vergonzosa porque daba a pensar que ya utilizaba el VAR cuando en realidad nunca lo hubo.

Orosco es uno de los árbitros más recurridos en el torneo boliviano y también en competencias internacionales.