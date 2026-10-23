«Arbitraje a la carta»: el canal del Real Madrid inicia la guerra psicológica antes del Clásico

El ambiente de tensión comenzó a anticiparse antes del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, después de que el canal del club merengue lanzara un ataque contra las decisiones arbitrales, acusando a los árbitros de tratar de manera diferente a ambos equipos, en un movimiento que llega a pocos días de la esperada cita en el estadio "Spotify Camp Nou".

Pese a que todavía no se ha anunciado el equipo arbitral que dirigirá el duelo del domingo, el canal del Real Madrid dedicó un extenso reportaje a repasar situaciones arbitrales polémicas, que incluyeron tarjetas rojas, goles anulados y penaltis, ya sea en Clásicos anteriores o durante los enfrentamientos de ambos equipos frente a otros rivales.

Según informó el diario "Mundo Deportivo", el canal sostuvo que el Real Madrid es la parte más perjudicada por las decisiones arbitrales, considerando que el Barcelona recibe un trato diferente, en un discurso que pone el arbitraje bajo los focos antes de uno de los partidos más delicados de la temporada.

¿Un "trato excepcional" para el Barcelona?

Entre lo más destacado del reportaje, el canal madridista afirmó: "La conclusión es clara, el trato de los árbitros con el Barcelona difiere del que tienen con el Real Madrid, y nuestro club siempre termina siendo la parte más perjudicada".

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El canal también elevó el tono al hablar del nivel arbitral en los partidos que disputa el equipo catalán, al señalar: "El nivel arbitral a favor del Barcelona es espectacular, ya sea en los Clásicos o incluso antes de ellos, como se ha visto durante las últimas semanas".

El reportaje no se detuvo en las decisiones dentro del campo, sino que también abordó lo que describió como una diferencia en el trato personal que reciben los jugadores de ambos equipos por parte de los árbitros, al considerar que los jugadores del Barcelona reciben un trato más amable.

El canal añadió en este contexto que el jugador "recibe un trato excepcional si juega para el Barcelona", antes de insinuar la existencia de lo que describió como un "arbitraje a la carta" en favor de los jugadores del equipo catalán.

Un ataque que se extiende a la tecnología del vídeo

El canal del Real Madrid no limitó sus críticas a los árbitros de campo, sino que también las extendió a la tecnología del videoarbitraje (VAR), pues habló en más de una ocasión de la existencia de lo que denominó una "tecnología del vídeo a la carta" en favor del Barcelona.

El canal concluyó su reportaje subrayando que este ambiente precede al Clásico, al considerar que el Barcelona afronta el duelo en medio de lo que describió como un trato arbitral preferencial en comparación con su eterno rival madridista.