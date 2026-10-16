¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Arbeloa responde a los rumores sobre su destitución antes de la prueba de la última oportunidad

Álvaro Arbeloa
Fulham vs Hull
Fulham
Hull
Premier League
Inglaterra
España

Fulham, sin victorias en 6 partidos

Álvaro Arbeloa le quitó importancia a las informaciones que circulan sobre su futuro en el Fulham, en un momento en el que aumenta la presión sobre el entrenador español, que se encuentra ante una prueba decisiva para salvar su puesto, tras un arranque titubeante del equipo en la Premier League.

Con la llegada de mediados de octubre, el futuro de Arbeloa ya está amenazado, después de que el Fulham se haya conformado con cosechar solo dos puntos de los 18 posibles en la Premier League, sin lograr ninguna victoria, lo que le sitúa en el último lugar de la tabla, a dos puntos de la zona de salvación que ocupa el Sunderland.

Y pese al éxito del técnico español al conducir a su equipo a superar dos rondas en la Copa de la Liga inglesa, los resultados negativos en el campeonato han puesto su experiencia con el club londinense bajo una presión enorme.

Según lo que publican los medios ingleses, al exentrenador del Real Madrid no le quedan más que dos partidos para salvar su cargo: recibe al Hull City en el estadio Craven Cottage mañana sábado, antes de visitar al Coventry City, uno de los equipos recién ascendidos a la competición.

Arbeloa responde a los rumores de destitución

Antes del esperado enfrentamiento, Arbeloa intentó alejar la presión de sí mismo, asegurando que su concentración está puesta por completo en su equipo y en el próximo partido, y no en los rumores relacionados con su futuro.

El técnico español dijo, según recogió el diario español "Marca": "¿Rumores? No. Yo estoy centrado en el partido de mañana, en los jugadores de mi equipo y en mi equipo en general. Eso es lo más importante. No se trata de mí, se trata del club y de la afición".

Y al ser preguntado sobre si había pedido explicaciones a la directiva del Fulham acerca de su futuro, especialmente después de los informes de la prensa inglesa que hablaron de la existencia de un estado de rebelión dentro del vestuario, Arbeloa lo negó, señalando que los preparativos marchan con normalidad.

Y explicó: "No, ha sido una semana normal en la que hemos trabajado duro. Nos preparamos para un partido difícil ante un equipo fuerte. Es otra semana más para mí".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google