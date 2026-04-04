Arbeloa: «No nos afectará la derrota ante el Bayern de Múnich... y el partido contra el Barcelona no me preocupa»

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha pedido a sus jugadores que se concentren rápidamente en el partido contra el Bayern de Múnich, previsto para el próximo martes en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras la sorprendente derrota en el campo del Mallorca (2-1) este sábado, en la jornada 30 de La Liga.

Arbeloa declaró durante la rueda de prensa posterior al partido: «Lo que necesito de ellos es que empiecen a pensar en el partido del próximo martes... En cuanto salgan del vestuario, este partido debe haber terminado para ellos».

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Y el entrenador español añadió: «Necesito que mis jugadores crean en nuestra capacidad para ganar el partido del martes, es un enfrentamiento muy importante en la Liga de Campeones, y que den lo mejor de sí mismos en una competición que consideramos vital para nosotros, con el apoyo de nuestra afición frente a un rival de la talla del Bayern de Múnich... Por eso, en cuanto salgan de la sala, no deben pensar en nada más que en el Bayern de Múnich».

Y sobre si necesita un favor del Atlético de Madrid, que se enfrentará al Barcelona más tarde este sábado, Arbeloa dijo: «Bueno... eso no me preocupa. Lo que me importa es mi equipo y la preparación para el partido del martes; en cuanto a lo que no puedo hacer nada, no pierdo mucho tiempo en ello».

El rendimiento de Bellingham

En cuanto a la participación de Jude Bellingham y su estado físico, comentó: «Ha estado fuera varias semanas... Contra el Atlético de Madrid creo que jugó 20 minutos, y hoy ha jugado algo más de media hora... La idea es que siga recuperando el ritmo de competición; no podemos esperar que Jude Bellingham esté al máximo nivel sin haber jugado prácticamente ningún partido, ya que este es su segundo partido tras este parón, así que, por supuesto, hay que tener paciencia con él».

Sobre la posibilidad de que esta derrota afecte a la moral del equipo antes de la noche de los campeones, Arbeloa se mostró confiado: «No, en absoluto. Conozco muy bien las capacidades de los jugadores de mi equipo y sé que son plenamente conscientes de la importancia del partido del martes».

Y añadió: «A veces hay días en los que no tienes suerte y las cosas no salen como quieres, y eso es lo que ha pasado hoy. Por eso, ahora tenemos que pasar página y prepararnos bien para ese partido».