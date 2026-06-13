Arbeloa incita a Mourinho contra la estrella del Real Madrid

La llegada del nuevo entrenador, José Mourinho, ha complicado la situación de una de las estrellas del Real Madrid. El técnico pidió refuerzos para la defensa, que sufrió mucho la pasada temporada sin títulos.

El club anunció su fichaje por tres años y Florentino Pérez confía en que Mou borre las penas de las dos últimas temporadas sin títulos.

Según el periodista español Miguel Serrano, el exentrenador Álvaro Arbeloa situó al lateral Álvaro Carreras en una posición delicada ante Mourinho al incluir comentarios negativos en su último informe, donde lo señalaba como un jugador indeseado en el vestuario.

Según Defensa Central, en YouTube Serrano afirmó: «José Mourinho pidió al Real Madrid que fichara un lateral izquierdo tras recibir informes muy negativos de Arbeloa sobre Álvaro Carreras».

Además, confirmó que Mourinho no contará la próxima temporada con Carreras ni con Raúl Asensio.

Lea también: Esperen: ¿la camiseta de Messi? Maza enciende la mecha del sueño argelino en el Mundial

Serrano aclaró: «Las circunstancias de salida son muy distintas. Asensio quiere quedarse en el Madrid cobrando lo mismo o buscar otro club que le pague igual».

Sobre Carreras, añadió: «Si dependiera de Mourinho se iría, pero el club quiere darle otra oportunidad, ya que llegó el pasado verano».

Por eso el club busca un central zurdo que pueda actuar de lateral o un lateral izquierdo.

Hay dudas sobre Mendy.

Sin embargo, hay tres laterales izquierdos en la plantilla y ninguno ha convencido. Mourinho quiere a Mendy, pero sus constantes lesiones ponen en duda su futuro.

Por eso, el plan es deshacerse de los no titulares; la venta de Fran García es prioritaria dada la situación de Carreras. Si aparece una oferta por el exjugador del Benfica, el club la valorará.

Eso sí, será difícil recibir una oferta que cubra los 60 millones de su fichaje.

Lee también: Turki Al-Sheikh responde... ¿Jugará el Al-Ahli contra Messi y Ronaldo en la temporada de Riad?



La posición de lateral izquierdo es clave para el nuevo Real Madrid, por lo que Mourinho pide a Calafiori (Arsenal) o Gvardiol (Manchester City), capaces de actuar también como centrales.