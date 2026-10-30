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Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Arbeloa elogia al próximo rival del Barcelona en la Champions League: "Son un equipo muy fuerte"

Aston Villa vs Fulham
Aston Villa
Fulham
Premier League
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Liga de Campeones
Álvaro Arbeloa
Inglaterra
España

Un enfrentamiento sumamente difícil

Tradición deportiva
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Álvaro Arbeloa, director técnico del Fulham y exjugador del Real Madrid, elogió al español Unai Emery, entrenador del Aston Villa, antes del enfrentamiento que medirá a ambos equipos esta semana en la Premier League, calificándolo como uno de los mejores entrenadores del mundo y uno de los más destacados en la historia del fútbol español.

Según recogió el diario español "Sport", Arbeloa habló durante la rueda de prensa previa al partido sobre la fortaleza del Aston Villa, que también se prepara para enfrentarse al Barcelona cuatro días después en la Liga de Campeones de Europa, subrayando que su equipo necesita ofrecer un rendimiento muy competitivo si quiere salir con los tres puntos.

El entrenador del Fulham dijo: "Si queremos ganar mañana, tenemos que ser muy competitivos", antes de advertir de la dificultad del enfrentamiento ante su próximo rival, y añadió: "Son un equipo muy fuerte y han ganado al Manchester City. Sabemos lo difícil que es conseguir la victoria ante un equipo como ellos, además de que jugarán ante el Barcelona cuatro días después".

Arbeloa no ocultó su admiración por el trabajo que realiza Emery con el Aston Villa, destacando su categoría como técnico a nivel mundial, y afirmó: "Creo que es uno de los mejores entrenadores de la historia de España, y actualmente es uno de los mejores entrenadores del mundo".

El Fulham afronta el enfrentamiento tras un inicio de temporada irregular, que vio su derrota en los tres primeros partidos de la Premier League, antes de recuperar parte de su equilibrio y salir de las posiciones de descenso tras su victoria sobre el Coventry en la última jornada.

Próximos partidos
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31 oct 2026

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Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

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El conjunto londinense ocupa la decimoquinta posición con 8 puntos, entre el Manchester United y el Tottenham, después de haber empezado a recuperar sus resultados positivos bajo el mando de Arbeloa, quien aseguró que su equipo va en la dirección correcta, pese a la dificultad del próximo examen.

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