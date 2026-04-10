Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, excluyó a una pareja defensiva de la convocatoria del equipo para enfrentar al Girona en LaLiga, mientras que Ferland Mendy volvió a la lista para poner a prueba su estado físico antes del duelo contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones.

El Real Madrid se prepara para recibir al Girona la noche de este viernes en el estadio “Santiago Bernabéu”, antes de que el equipo viaje a Múnich para medirse al gigante bávaro en el “Allianz Arena” el próximo miércoles en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo continental, con la esperanza de compensar la derrota en casa por 1-2 en la ida.

Con miras a preparar el encuentro ante el Bayern Múnich, Arbeloa decidió dar descanso a la dupla Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger por temor al cansancio, mientras seguirá apostando por el once ofensivo principal en el partido de hoy, buscando recortar provisionalmente la diferencia con el líder, el Barcelona, a 4 puntos.

Arbeloa convocó al joven Fortia, que aparece por primera vez en la lista del primer equipo, además de Yáñez, que dejó impresiones muy positivas en su aparición ante el Elche; también incluyó a Thiago y Manuel Ángel del equipo juvenil.

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En la portería, hubo un cambio en el tercer guardameta: Mestre fue enviado al Castilla, y se convocó a Javi Navarro en su lugar.

Mendy regresó a la lista tras recuperarse de la lesión, y se espera que dispute algunos minutos hoy con el objetivo de evaluar su preparación antes del viaje a Múnich. Franco Mastantuono se pierde el partido por sanción.

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Girona

Porteros: Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defensa: Carvajal, Militão, Alaba, Asensio, Fran García, Mendy, Huijsen, Fortia.

Centrocampo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel, Thiago.

Delantera: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Yáñez.