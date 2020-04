Aránguiz y el Bayer cumplen su primera semana de entrenamientos

Charles Aránguiz proyecta el regreso a los campos de juego junto al una vez que el club mostrara detalles de su ya cumplida primera semana de entrenamientos en BayArena, sumándose así a varios clubes que incorporaron el trabajo presencial a su rutina durante abril.

La Bundesliga regresará el 9 de mayo si el Gobierno de Alemania lo acepta y las Aspirinas, preparadas, organizaron un retorno paulatino de sus atletas y con el máximo cuidado posible a nivel sanitario y de distanciamiento social para no arriesgar nuevos contagios.

El Schalke lleva semanas

A nueve fechas del término de la campaña 19/20, el Bayer marcha quinto, con chances reales de ingresar a la próxima . El futuro del Príncipe continúa siendo una incógnita pero su primer paso será retomar la actividad tras dejar en el olvido sus lesiones de comienzo de año.

reporta 156.418 contagiados de coronavirus y lamenta 5.873 muertes según la actualización de worldometers el 25 de abril.

"I miss the whole team being together. Now we are just training in small groups...but to be honest, we're talking about a problem of luxury in football: It's a lot more difficult for many people on this planet than it is for us. Every player is aware of that." - Karim Bellarabi pic.twitter.com/pBYarNKhBK