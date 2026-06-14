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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Arabia Saudí sigue el ejemplo de España y utiliza un nuevo arma antes de enfrentarse a Uruguay

Arabia Saudí vs Uruguay
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¿Qué es?

La selección saudí usó chaquetas refrigeradas en sus últimos entrenamientos antes de enfrentar a Uruguay el lunes en Miami, en el debut del Grupo 8 del Mundial 2026.

La cuenta oficial de la selección saudí publicó en la plataforma «X» imágenes de los jugadores con chalecos especiales que contienen materiales refrigerantes congelados que ayudan a reducir la temperatura corporal durante los entrenamientos.

La selección española ya había llamado la atención por usar esta tecnología para adaptarse al calor.

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Arabia Saudí llega con retos: solo tiene un jugador en el extranjero, el defensa del Niza Saud Abdulhamid, y su preparación fue breve tras el nombramiento de Donis apenas dos meses antes del torneo. no obstante, confía en que el ambiente del torneo les anime tras sorprender a Argentina en el debut de Catar 2022. Desde entonces no supera la fase de grupos, ronda que alcanzó por última vez en 1994.

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