El club saudí Al-Fateh ha revelado los entresijos de una singular historia humana protagonizada por uno de los miembros del cuerpo médico del primer equipo, que juega en la Roshn Saudi League.

El Al-Fateh publicó un vídeo a través de su cuenta oficial en "X", en el que mostró cómo su masajista, llamado Jlo, se hacía un tatuaje en el brazo con la frase: "Arabia Saudí me salvó... gracias a todos".

Jlo relató el motivo de este tatuaje, al decir: "Arabia Saudí me ayudó a cambiar mi vida, Arabia Saudí es mi hogar".

Y añadió: "Arabia Saudí me ayudó a hacer algo muy importante para mi hijo, una operación quirúrgica muy difícil. Todo en mi vida cambió aquí, dejé de fumar y dejé de hacer muchas cosas malas".

El club saudí cerró el vídeo dedicando un agradecimiento a su masajista, al considerarlo una de las bonitas historias que se viven dentro del club.