El futuro del centrocampista español Marc Casadó ha quedado en suspenso entre continuar en el Barcelona con un papel secundario o marcharse en busca de minutos de juego regulares, en un momento en el que el club catalán rechaza venderlo a un precio irrisorio y tampoco desea presionarlo para que se vaya, pese a la evidente limitación de sus oportunidades en el once titular.

Según el diario español "As", el Barcelona dejó claro al jugador de 22 años que no se le obligará a marcharse porque está vinculado por un contrato en vigor, pero al mismo tiempo le fueron sinceros al advertirle de que su papel será completamente secundario en caso de que decida quedarse, especialmente después de que el técnico alemán Hansi Flick declarase que la competencia por el puesto en el centro del campo es muy feroz, y que le resultaría difícil a Casadó conseguir minutos de juego suficientes esta temporada.

De hecho, el papel de Casadó fue muy reducido la temporada pasada, ya que jugó cerca de 1.000 minutos menos que en su primera temporada bajo la dirección de Flick, a pesar de haber participado prácticamente en el mismo número de partidos, es decir, 34 encuentros.

Flick le dice a Casadó la amarga verdad

El técnico alemán le explicó la situación al jugador con total sinceridad, aclarándole que por delante de él en la jerarquía están Pedri, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong y Eric García, considerado un jugador polivalente idóneo para la filosofía táctica de Flick.

Y si Casadó decide quedarse, sabe perfectamente que se verá obligado a realizar un esfuerzo excepcional para remontar desde abajo y hacerse un hueco en medio de una feroz competencia de estrellas consolidadas en el once titular, pero la decisión final queda únicamente en sus manos.

Nada de venderlo a precio irrisorio

El Barcelona es plenamente consciente de que Casadó necesita minutos de juego regulares para desarrollar su talento y de que, dadas sus elevadas cualidades técnicas, es capaz de encontrar un buen club que le brinde la oportunidad que merece.

El club catalán no desea venderlo a un precio irrisorio porque lo considera un activo valioso y un jugador prometedor, ya que es un joven al comienzo de su carrera, ha representado a España en la máxima categoría internacional y siempre ofrece un rendimiento destacado y un nivel notable cada vez que participa con el equipo.

Antes del pasado 30 de junio, el club recibió varias ofertas por Casadó y estuvo a punto de aceptar una oferta de tan solo 10 millones de euros, pero finalmente decidió esperar y asegurarse un traspaso mejor y más rentable en lugar de precipitarse a venderlo por un precio que no refleja su verdadero valor.

Tentadoras ofertas saudíes

Casadó recibió tentadoras ofertas económicas de clubes de la Liga Profesional Saudí, pero el joven jugador español se muestra muy reticente a marcharse a una liga considerada de un nivel inferior al de las grandes ligas europeas, pese a la diversidad de opiniones entre sus allegados sobre la conveniencia de este paso.

Algunos allegados a Casadó consideran que la oferta saudí representa una oportunidad económica excepcional que quizá no se repita, mientras que otros estiman que marcharse a la Liga Saudí en esta etapa tan temprana de su carrera podría perjudicar su desarrollo técnico y sus opciones de representar a la selección española en el futuro.

Hasta ahora, el destino de Casadó sigue sin resolverse, y la decisión final la tomará el propio jugador en los próximos días o semanas, ante una presión creciente por definir su situación antes del cierre del mercado de fichajes de verano, sobre todo porque el Barcelona necesita conocer su decisión final para planificar mejor el resto de la temporada.