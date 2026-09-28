Arabia Saudí e Irak: enfrentamientos de alto voltaje que revelan una rivalidad histórica antes de la batalla de la Copa del Golfo 27

La historia de los enfrentamientos entre las selecciones de Arabia Saudí e Irak encierra muchos detalles que hacen que su duelo en la "Copa del Golfo 27" sea distinto a un simple partido en el cierre de la fase de grupos, pues entre ambas selecciones existe una larga rivalidad que se ha extendido a lo largo de los torneos del Golfo, continentales y de las eliminatorias del Mundial, y que ha dejado tras de sí cifras y momentos que siguen presentes cada vez que se renueva la cita entre Arabia Saudí e Irak.

La selección saudí se prepara para enfrentarse a su hermana iraquí mañana martes, en el marco de la tercera y última jornada de los grupos de la Copa del Golfo.

Grandes momentos: Irak se corona y Arabia Saudí responde

Según el registro histórico de los enfrentamientos, ambas selecciones se han visto las caras en 38 partidos, en los que Irak ha logrado 17 victorias frente a 11 de Arabia Saudí, mientras que 10 partidos terminaron en empate. La selección iraquí ha marcado 56 goles frente a los 34 de la saudí, de modo que las cifras muestran una ventaja iraquí en el total de enfrentamientos, frente a un éxito saudí a la hora de resolver varios partidos de gran importancia.

Uno de los enfrentamientos más destacados entre ambas selecciones fue la final de la Copa Asiática 2007, cuando Irak logró vencer por un gol a cero, obra de Younis Mahmoud, para conquistar el primer título asiático de su historia, mientras que la selección saudí se conformó con el segundo puesto en un torneo que fue testigo de uno de los momentos más importantes del fútbol iraquí.

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Once años antes, ambas partes se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Asiática 1996 en los Emiratos, pero el resultado fue favorable a la selección saudí por un gol a cero, de modo que Arabia Saudí prosiguió su camino en el torneo y conquistó el tercer título continental de su historia, en uno de los enfrentamientos que reflejaron la capacidad de la selección saudí para manejar las citas importantes.

La competencia entre ambas selecciones se extendió a las eliminatorias del Mundial 2002, cuando la selección saudí logró dos victorias consecutivas sobre Irak con resultados de 1-0 y 2-1, para cosechar seis puntos importantes en su camino hacia la clasificación al Mundial por tercera vez consecutiva, antes de que la superioridad saudí se repitiera en las eliminatorias del Mundial 2018.

En las eliminatorias del Mundial de Rusia, la selección saudí venció a Irak en la ida por 2-1 en septiembre de 2016, y luego renovó su victoria por un gol a cero en marzo de 2017, para cosechar seis nuevos puntos de sus dos enfrentamientos ante Irak y avanzar en su camino hacia reservar el billete de clasificación al Mundial.

Copa del Golfo 26: la última victoria saudí

La última victoria de la selección saudí sobre Irak fue en el torneo de la "Copa del Golfo 26" en Kuwait, cuando ambas selecciones se enfrentaron el 28 de diciembre de 2024 en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos, en un duelo que Arabia Saudí resolvió con un resultado de 3-1.

Salem Al Dawsari abrió el marcador para la selección saudí desde el punto de penalti, antes de que Abdullah Al Hamdan añadiera dos goles, para conducir a la selección de su país a la victoria y a la clasificación a las semifinales, mientras que el recorrido de Irak en el torneo terminó en la fase de grupos.

La victoria no fue un simple resultado pasajero en el registro de los enfrentamientos, pues llegó en un partido decisivo dentro de un torneo del Golfo y dio a la selección saudí un impulso importante en su camino hacia las rondas eliminatorias, convirtiéndose este duelo en la última victoria de Arabia Saudí sobre su rival iraquí antes de que se renovara el enfrentamiento entre ambos.

El último empate: Arabia Saudí resuelve la clasificación

El último enfrentamiento que reunió a ambas selecciones tuvo lugar el 14 de octubre de 2025, en el marco de la repesca asiática clasificatoria para el Mundial 2026, y terminó con un empate sin goles en el estadio Al Inmaa de Yeda, en un partido que no vio goles pero que tuvo una gran importancia en las cuentas de la clasificación.

Aquel resultado dio a la selección saudí el billete de clasificación directa al Mundial, después de que ambas selecciones igualaran en puntos y diferencia de goles, antes de que la ventaja en los goles marcados decidiera el liderato del grupo a favor de Arabia Saudí, de modo que la selección saudí salió del enfrentamiento con el billete de acceso al Mundial pese a que el partido terminó en empate.

Así, ambas selecciones afrontan su nuevo enfrentamiento en la "Copa del Golfo 27" con un registro de enfrentamientos que muestra una ventaja iraquí en cuanto al número total de victorias, mientras que la selección saudí cuenta con una serie de victorias en momentos destacados, entre ellos las eliminatorias del Mundial y el último enfrentamiento del Golfo, además de su superioridad en el último duelo oficial entre ambas partes en cuanto al resultado de la clasificación.

Y entre los 38 enfrentamientos que han forjado los años, y las 17 victorias de Irak frente a las 11 de Arabia Saudí y 10 empates, el partido de la "Copa del Golfo 27" parece una prolongación de una rivalidad histórica que no deciden solo las cifras, sino que cada enfrentamiento le añade un nuevo capítulo, especialmente cuando se trata de dos selecciones acostumbradas a aparecer en las grandes citas.