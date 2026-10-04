Antes de que las miradas se dirijan al esperado duelo entre la selección de Arabia Saudí y su rival de los Emiratos Árabes Unidos en la final de la Copa del Golfo, los enfrentamientos previos entre ambos combinados se imponen como una de las historias más importantes que anteceden al choque, después de haberse medido en 39 partidos a lo largo de distintos torneos y ocasiones, en una larga historia que ha sido testigo de un claro predominio saudí y de una rivalidad que no ha estado exenta de sorpresas.

Las cifras globales apuntan a la superioridad de la selección saudí, que ha logrado 23 victorias frente a 7 de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que 9 enfrentamientos terminaron en empate, un balance que revela una ventaja histórica de Arabia Saudí antes del partido que determinará al campeón de la Copa del Golfo 27.

Inicio saudí: Arabia Saudí impone su ley

Los enfrentamientos entre ambas selecciones en la Copa del Golfo comenzaron de forma contundente por parte de Arabia Saudí, que logró vencer a los Emiratos Árabes Unidos por 4-0 en la edición de 1972, antes de repetir su dominio en las ediciones siguientes, con una victoria por 2-0 en 1974 y por el mismo resultado en 1976.

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El dominio saudí en la Copa del Golfo continuó durante los años siguientes, cuando Arabia Saudí venció a los Emiratos Árabes Unidos por 2-1 en la edición de 1979, antes de que los Emiratos Árabes Unidos lograran su primera victoria sobre Arabia Saudí en el torneo en 1982 por un gol a cero, mientras que el enfrentamiento de la Copa del Golfo 7 de 1984 terminó con un empate sin goles.

Los enfrentamientos entre ambas selecciones no se limitaron a la Copa del Golfo, pues también se midieron en las eliminatorias de la Copa del Mundo, la Copa de Asia, los Juegos Árabes y partidos amistosos, lo que convirtió la relación futbolística entre ambas en uno de los enfrentamientos más repetidos a nivel del fútbol del Golfo.

Los Emiratos Árabes Unidos conocen el camino hacia la victoria

Pese a la ventaja saudí en la historia de los enfrentamientos, los Emiratos Árabes Unidos lograron importantes victorias en algunos periodos, entre las que destacaron el triunfo por 2-0 en la Copa del Golfo 8 de 1986 y, posteriormente, la victoria por 1-0 en la Copa del Golfo 11 de 1992.

Asimismo, los Emiratos Árabes Unidos superaron a Arabia Saudí por 2-0 en la Copa del Golfo 16 de 2003 y lograron el triunfo por 1-0 en la Copa del Golfo 18 de 2007, antes de que se repitiera la victoria emiratí por 2-1 en las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2017 y, después, en el partido amistoso que ambas disputaron en 2019.

Estos resultados revelan que la historia concede a Arabia Saudí una ventaja numérica, pero al mismo tiempo confirman que los Emiratos Árabes Unidos son capaces de derrotar a Arabia Saudí cuando logran imponer su estilo, lo que convierte las cifras anteriores en un factor importante para leer la final, aunque no son garantía de lo que ocurrirá dentro del campo.

Resultados que forjaron la memoria del enfrentamiento

La historia entre ambas selecciones fue testigo de numerosos resultados llamativos que permanecieron presentes en la memoria de los aficionados, entre ellos la amplia victoria saudí por 5-1 en el partido amistoso disputado en el año 2000, además de los triunfos consecutivos de Arabia Saudí en las eliminatorias de la Copa del Mundo durante 2008 y 2009, cuando venció por 2-1 y posteriormente por 3-2 a los Emiratos Árabes Unidos.

Y en la Copa del Golfo 19 de 2009, la selección saudí volvió a lograr una nueva victoria sobre los Emiratos Árabes Unidos por tres goles a cero, en uno de los resultados más destacados que confirmaron el predominio de Arabia Saudí en los enfrentamientos del Golfo entre ambas selecciones.

En contrapartida, los últimos años fueron testigos de enfrentamientos más igualados, pues el partido de las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2016 terminó con un empate 1-1, antes de que Arabia Saudí ganara por 3-0 en el partido de vuelta, mientras que el último enfrentamiento del Golfo registrado en el historial entre ambas selecciones terminó con un empate sin goles en la Copa Árabe de 2021.

La final anula las cuentas del pasado

Aunque la selección saudí llega a la final con una superioridad histórica sobre los Emiratos Árabes Unidos en número de victorias, la naturaleza del partido que se avecina convierte todas estas cifras en un simple telón de fondo del choque, porque los partidos de las finales no reconocen demasiado lo ocurrido en los años anteriores, sino lo que ofrece cada selección durante los 90 minutos.

Arabia Saudí buscará completar su superioridad histórica ante los Emiratos Árabes Unidos y añadir un nuevo título a sus vitrinas, mientras que la selección emiratí afronta el partido sabiendo que ganar la final sería una oportunidad ideal para dar la vuelta a una parte de la ecuación histórica y escribir una nueva victoria en uno de sus enfrentamientos más importantes ante Arabia Saudí.

Entre una larga historia que comenzó en los años setenta del siglo pasado, numerosas victorias saudíes y respuestas emiratíes en distintas ocasiones, ambas selecciones llegan a una nueva estación en la final de la Copa del Golfo 27, donde todo lo anterior no tiene valor salvo en la medida en que otorgue a una de las partes la confianza antes del pitido inicial.

Y, al final, el próximo enfrentamiento sigue siendo un nuevo capítulo en una historia que supera las cinco décadas: Arabia Saudí posee la ventaja en el historial de enfrentamientos, y los Emiratos Árabes Unidos poseen recuerdos de victoria en grandes partidos, pero esta vez el trofeo será para la selección que logre gestionar mejor los detalles de la final.