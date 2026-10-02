Arabia Saudí amenaza al Al-Ahli con privarle de su jugador en el clásico ante el Al-Nassr

El Al-Ahli se encuentra amenazado con quedarse sin uno de sus jugadores en el esperado clásico ante su eterno rival, el Al-Nassr, y todo por culpa de la selección saudí.

El Al-Ahli recibe a su rival, el Al-Nassr, el 15 de octubre, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la novena jornada de la Liga Roshn.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", el Al-Ahli podría verse obligado a disputar el encuentro sin su lateral izquierdo Zakaria Hawsawi, después de que este se lesionara con la selección saudí.

Hawsawi se retiró lesionado durante la victoria de Arabia Saudí sobre Irak por dos goles a cero, el pasado martes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

El diario precisó que el lateral izquierdo sufrió una lesión con una pequeña rotura, más cercana a una contusión, en el ligamento cruzado posterior, lo que hace que necesite dos semanas para recuperarse de esa lesión.

El cuerpo médico del Al-Ahli trabajará en un programa de rehabilitación para Hawsawi en cuanto regrese a las filas del equipo, y se someterá a un nuevo examen al cabo de 10 días para conocer su situación de cara a participar en el partido contra el Al-Nassr.

El partido contra el Al-Nassr se considera decisivo para el Al-Ahli, que busca ganarlo para volver a la pelea por el título de la Liga Roshn saudí en la temporada actual, tras algunos resultados negativos.

El Al-Ahli ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Liga saudí con 12 puntos, cosechados en 4 victorias y 3 derrotas, a 4 puntos del Al-Nassr, que marcha en la tercera posición.