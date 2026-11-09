Aquilani, destituido por el Sassuolo tras una desastrosa racha de cinco derrotas consecutivas

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El Sassuolo ha puesto fin oficialmente a su relación con el entrenador Alberto Aquilani tras una pésima racha de resultados en la máxima categoría del fútbol italiano. La decisión llega después de la contundente derrota por 3-0 del sábado ante la Roma, antiguo club de Aquilani, y pone fin a una etapa breve y difícil para el excentrocampista.

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Una racha desastrosa pone fin a la etapa de Aquilani

Su destitución se veía venir desde hacía varias semanas, pero el Sassuolo ya la ha confirmado. El excentrocampista de la Roma y el Liverpool ha sido relevado de sus funciones tras encadenar cinco derrotas consecutivas en la Serie A, una racha catastrófica que dejó a la directiva del club con pocas alternativas.

Las estadísticas de Aquilani durante su breve etapa en el Mapei Stadium dibujan un panorama difícil para el joven técnico. Esta temporada, entre la Serie A y la Copa Italia, solo logró cuatro victorias y dos empates, además de sufrir siete derrotas. La falta de regularidad terminó por condenar su proyecto.

De los mejores momentos a tocar fondo

Es fácil olvidar que la etapa de Aquilani comenzó con verdadero optimismo. El técnico de 42 años fue nombrado en verano para suceder a Fabio Grosso y firmó un contrato que debía mantenerlo en el club hasta junio de 2028. Era su primer puesto como entrenador en la máxima categoría, después de dirigir al Pisa y al Catanzaro en la Serie B y de haber trabajado anteriormente en la cantera de la Fiorentina.

De hecho, la etapa de Aquilani arrancó con buen pie, especialmente gracias a una memorable victoria por 3-2 ante la Juventus el 13 de septiembre. Sin embargo, aquel triunfo resultó ser un espejismo, no un punto de inflexión. Tras un meritorio empate a uno frente al AC Milan, el equipo se vino abajo y encadenó cinco derrotas que dejaron a la plantilla sin confianza.

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El Sassuolo busca sucesor

Con Aquilani ya fuera del club, la atención en Reggio Emilia se centra de inmediato en quién asumirá el mando. Roberto D'Aversa se perfila como el principal favorito para ocupar el puesto. El exentrenador del Parma y el Lecce es considerado una opción fiable para estabilizar a la actual plantilla.

Sin embargo, D'Aversa no es el único nombre destacado que suena para el cargo. Vincenzo Montella, exseleccionador de Turquía y leyenda de la Roma, también figura entre los posibles candidatos.

El Sassuolo, amenazado por el descenso antes de enfrentarse al Genoa

El Sassuolo ocupa actualmente el 17.º puesto de la Serie A con ocho puntos, solo uno por encima del Monza, 18.º y situado en la zona de descenso. Tras el parón de selecciones en curso, retomará la competición liguera el 22 de noviembre, cuando reciba al Genoa.