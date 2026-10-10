Aquilani: "Admiro a Amorim, ha hecho historia. Jugué en el Milan antes de que lo desmantelaran"

En la víspera del Sassuolo-Milan, partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato de la Serie A, el entrenador del Sassuolo Alberto Aquilani, ex Diavolo, intervino en rueda de prensa para presentar el encuentro del Mapei Stadium. A continuación, algunos extractos de su intervención.





Usted y Amorim tienen en común un pasado en el Sporting de Portugal. ¿Qué recuerda de aquella experiencia con Jorge Jesus? ¿Saludará al entrenador del Milan en portugués?

"Lo saludo en italiano, ya no me acuerdo del portugués (ríe, ndr). Solo estuve una temporada en Portugal. Compartimos el conocimiento de Jorge Jesus, un entrenador que me estimuló mucho, me abrió curiosidades y novedades que me estimularon y fue un recorrido muy importante. Amorim hizo historia allí, ganó allí después de muchos años, hizo temporadas de altísimo nivel, tiene mi estima".





¿Cómo se encontró en Milán?

"Estoy orgulloso de haber vestido esa gloriosa camiseta, cuando entras en Milanello te das cuenta de la grandeza del club. Jugué en un grandísimo equipo, creo que el último antes del desmantelamiento del equipo, estaban Berlusconi y Galliani. También tuve mala suerte porque hubo una lesión que me condicionó".