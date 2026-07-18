Aquí se retiró... Messi busca un final legendario en el campo que le hizo llorar

Algunos estadios conservan recuerdos imborrables. Para Lionel Messi, el estadio MetLife de Nueva Jersey evoca uno de los momentos más duros de su carrera: hace diez años lo dejó con lágrimas tras perder la final de la Copa América 2016 contra Chile y anunciar su retiro de la selección.

Mañana, de nuevo en ese mismo escenario, liderará a la Albiceleste en la final del Mundial 2026 contra España. Busca su segundo título y convertir el lugar de aquella derrota en el escenario de su mayor gloria.

Será su tercera final

Será su tercera final: perdió la de 2014 ante Alemania y ganó la de Catar 2022.

Cuatro años después de alzar la copa, el capitán argentino está a un paso de su segundo título tras eliminar a Inglaterra 2-1, mientras que España avanzó al vencer a Francia.

Aquí lloró Messi

Es imposible olvidar la imagen que quedó grabada en la memoria de los aficionados.

El 26 de junio de 2016, Argentina perdió la final de la Copa América Centenario ante Chile en los penaltis tras fallar Messi su lanzamiento; el crack abandonó el campo destrozado y anunció su retirada de la selección.

En unas declaraciones que conmocionaron al mundo del deporte, afirmó entonces: «Lo primero que se me pasó por la cabeza en el vestuario fue que mi etapa con la selección había terminado».

«Esta es la cuarta final que pierdo. Lo he intentado con todas mis fuerzas, era lo que más deseaba en mi vida, pero no se ha cumplido».

Y añadió: «Fallé el primer penalti, y era muy importante. Creo que esta decisión es lo mejor para mí y para todos... Parece que no nací para ser campeón con Argentina».

Pero el tiempo lo cambió todo.

La retirada duró poco: semanas después Messi regresó, cedido a la presión de la afición y sus compañeros, y comenzó una nueva etapa que parecía imposible.

Desde entonces ha guiado a Argentina hacia la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024, convirtiendo aquellas palabras en un recuerdo superado.

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Hoy suma dos Copas América y un Mundial, y aspira a un segundo título global.

MetLife… recuerdos que van más allá de las lágrimas.

Aunque esa imagen de su retirada quedó grabada en la memoria de la afición, su vínculo con el estadio «MetLife» empezó años antes.

En junio de 2012 marcó allí un hat-trick ante Brasil (4-3), incluido un golazo en el 84’ que muchos recuerdan.

Tras fichar por la MLS, regresó al MetLife con el Inter de Miami, por lo que el estadio ha visto su esplendor, su decepción y su regreso.