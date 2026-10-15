Las esperanzas del Arsenal y el Manchester City de fichar a una de las estrellas del Real Madrid se han desvanecido, después de que el jugador aceptara ampliar su contrato con el club español, según el portal inglés "TeamTalk".

El portal informó este jueves de que el internacional turco Arda Güler, de 21 años, aceptó la semana pasada ampliar su contrato por dos temporadas, quedando vinculado al Real Madrid hasta 2031 como mínimo.

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El jugador fue objetivo de varios clubes de la Premier League durante el pasado mercado de verano, y tanto el Arsenal como el Manchester City mostraron un interés especial en incorporarlo, en su búsqueda de refuerzos ofensivos de máximo nivel.

"TeamTalk" confirmó que ambos clubes mantuvieron conversaciones con los representantes de Güler, le presentaron sus planes para él e intentaron convencerlo de abandonar la capital española.

Una apuesta fallida

Los clubes interesados apostaron por que la situación de Güler en el Real Madrid se volviera menos estable bajo la dirección del nuevo entrenador, José Mourinho, lo que podría abrir la puerta a su salida. Sin embargo, el jugador recibió garantías de la directiva del club blanco de que es una pieza fundamental en sus planes a largo plazo.

Además, el turco es uno de los allegados al presidente del club, Florentino Pérez, lo que refuerza su posición dentro del Real Madrid.

Y a pesar del atractivo de las ofertas del Arsenal y el City, la misión de los dos clubes ingleses se ha complicado, después de que Mourinho mostrara su evidente admiración por el jugador.

Eso se ha reflejado en su participación, ya que juega con regularidad desde la llegada del técnico portugués y firmó dos asistencias en la victoria del Real Madrid ante la Roma (4-3), la noche del pasado miércoles.

La misma fuente añadió que el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United también contactaron con los representantes de Güler durante el presente año, lo que refleja la magnitud del interés que despierta el creador de juego turco.



